Student Of The Year 2 Box Office Collection Day 4: चौथे दिन भी जारी फिल्म का कलैक्शन, कमाए इतने करोड़

Student of The Year 2 Box Office Collection Day 4: Tiger Shroff , Ananya Panday और tara sutaria स्टारर फिल्म 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 ' इन दिनों बॅाक्स ऑफिस पर अच्छी खासी कमाई कर रही है। इस फिल्म में तीनों स्टार्स की एक्टिंग को काफी सराहा गया। फिल्म ने शुक्रवार को 12.06 करोड़, शनिवार को 14.02 करोड़, रविवार को 12.75 करोड़ की कमाई की थी।

एब तरण आदर्श के मुताबिक, टाइगर की फिल्म ने सोमवार को भी काफी अच्छा कारोबार किया है। जी हां, फिल्म ने इस सोमवार को 5.52 करोड़ की कमाई की है।

#StudentOfTheYear2 declines 54.23% on Mon [vis-à-vis Fri]... Slows at plexes of Mumbai, Delhi, NCR [where it was performing best]... Fri 12.06 cr, Sat 14.02 cr, Sun 12.75 cr, Mon 5.52 cr. Total: ₹ 44.35 cr. India biz. #SOTY2