डायरेक्टर Subhash Ghai ने मंदिरों से 90 प्रतिशत सोना दान करने की अपील के बाद मांगी माफी, कहा- मुझे दर्द होता है

नई दिल्ली | देश में कोरोना वायरस (Coronavirus) के चलते सबसे ज्यादा परेशानियों का सामना गरीब मजदूर कर रहे हैं। इसी बीच हाल ही में बॉलीवुड डायरेक्टर सुभाष घई (Subhash Ghai) ने एक ऐसा ट्वीट कर दिया जिसके कारण वो बुरी तरह से ट्रोल (Troll) हो गए। सुभाष घई ने ट्वीट कर लिखा- क्या भगवान के मंदिर जाने का ये सही वक्त नहीं है? सोना रखने वाले जितने भी अमीर मंदिर हैं उन्हें सरकार को 90 प्रतिशत सोना दान कर देना चाहिए जिससे उन गरीब लोगों की मदद की जा सके जो तकलीफ में हैं। वैसे भी मंदिर को लोगों से भगवान के नाम पर ही तो मिला है।





सुभाष के इस ट्वीट के बाद ही लोगों ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया। लगातार यूजर्स के कमेंट के बाद सुभाष घई ने अपना ट्वीट डिलीट करते हुए पछतावा जाहिर किया और सफाई देते हुए अपनी गलती की माफी मांगी। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा- मुझे दर्द महसूस होता है और माफी मांगता हूं ये जानकर कि मुझे मेरे ट्वीट के जरिए गलत समझा गया। जब मैंने कहा कि अमीर मंदिर मतलब सभी धर्मों के सभी ईश्वर के मंदिर। कोई एक नहीं। वो एक साफ विचार था फिर भी मैं माफी मांगता हूं अगर कोई हर्ट हुआ हो।

I feel pained n sorry to know that I have been misunderstood thru my tweet by few people.

When I said Rich temples I meant temples of all gods of all religions. Not a particular one. It was pure a thought on universal human ground. My apologies if any one is hurt. 🙏🏽