Mahima Chaudhry के लगाए आरोपों पर फिर बोले Subhash Ghai- वो बच्ची है, एक्साइटेड हो गई होगी, मुंह से निकल जाता है

नई दिल्ली | फिल्ममेकर सुभाष घई आजकल खूब सुर्खियों में हैं। हाल ही में एक्ट्रेस महिमा चौधरी (Mahima Chaudhry) ने उनपर बड़ा आरोप लगाया था। महिमा के कहा था कि फिल्म परदेस के दौरान सुभाष घई (Subhash Ghai) ने उन्हें बहुत परेशान किया था। कई प्रोड्यूसर्स से मना कर दिया था कि कोई भी महिमा के साथ काम नहीं करेगा (Mahima said Subhash asked other producers not to work with her) क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट में (Mahima Chaudhry contract with Subhash Ghai) हैं। महिमा के मुताबिक उन्हें इस कारण कई बड़ी फिल्मों से हाथ धोना पड़ा था। महिमा के इन आरोपों के बाद सुभाष घई की सफाई भी आई थी। उन्होंने महिमा को अपना दोस्त बताते हुए कहा कि वो ये सब किसी बहकावे में कह रही हैं।

अब सुभाष घई ने एक बार फिर इसे लेकर बातचीत की है। उन्होंने कहा कि वो बच्ची है भूल जाओ, एक्साइटेडमेंट में ऐसा कह गई (Subhash Ghai said in excitement she spoke, forgot now) होगी। वो हमारे फिल्म इंस्टीट्यूट में पिछले साल से एक गेस्ट लेक्चरार के रूप में आई थी। हम हर आठ-नौ महीने में बात करते हैं, एक दूसरे के साथ मजाक कर रहे हैं। जरूर उन्हें किसी ने उकसाया है (Subhash Ghai said someone provoked Mahima Chaudhry)और कहा कि पता करो क्या हुआ था। उन्होंने आगे बताया कि हम अभी भी दोस्त हैं। वो बहुत अच्छी लड़की है, उसने मजाक में बोला होगा। जब मैं न्यूज पढ़ता हूं तो उसे मैसेज करता हूं मुबारक हो। जिस पर वो भी खूब हंसती है।

महिमा ने आरोप लगाया था कि फिल्म परदेस (Pardes) के दौरान सुभाष घई ने उन्हें बुली किया (Mahima Chaudhry claim Subhash bullied her) था और कई सारी शर्ते रख दी थी। उन्होंने कई प्रोड्यूसर्स को फोन करके कहा था कि महिमा के साथ काम नहीं करना (Mahima said Subhash asked other producers not to work with her) है। वहीं सुभाष घई ने कहा था कि महिमा ने मेरे प्रोडक्शन हाउस के एक क्लॉज का उल्लंघन करने को लेकर मुझसे माफी मांगी (Subhash Ghai said Mahima apologized to him) थी और मैंने उन्हें माफ कर दिया था। महिमा और मैं आज भी बहुत अच्छे दोस्त हैं। मैं ये न्यूज पढ़कर हैरान हूं जबकि हमारी अभी भी बात होती है।