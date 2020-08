Subramanian Swamy का बड़ा दावा- सुशांत की मौत के पीछे दुबई के प्रोफेशनल किलर्स, CBI को दी इनसे मदद लेने की सलाह

नई दिल्ली | सुशांत सिंह राजपूत केस (Sushant Singh Rajput case) में बीजेपी राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी (Subramanian Swamy) शुरुआत से ही अपनी आवाज उठाते रहे हैं। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के फैसले के बाद फैंस ने उन्हें धन्यवाद कहा था। हालांकि वो सुशांत केस में लगातार दुबई कनेक्शन (Sushant death dubai connection) की भी बात करते रहे हैं। हाल ही में उन्होंने अपने ट्विटर पर ट्वीट किया है और कहा है कि सुशांत, श्रीदेवी और सुनंदा मर्डर केस में सीबीआई को इजरायल की इंटेलिजेंस एजेंसी (Israel Intelligence Agency) की मदद लेनी चाहिए। ये मर्डर प्रोफेशनल किलर्स द्वारा किया लगता है। हालांकि दुनिया में कोई भी क्राइम परफेक्ट नहीं होता। कुछ ऐसी बेवकूफी हो गई जिसके बाद संदेह शुरू हुआ।

With Israel and UAE Diplomatic Relations, Dubai Dadas from India are in deep trouble. So are the 3 Khan Musketeers. CBI should seek help of Mossad and Shin Beth for information on Sushant, Sridevi and Sunanda murders cases.