सुब्रमण्यम स्वामी ने बताए Sushant Singh Rajput की हत्या के पीछे के दो बड़े कारण, कहा- थोड़ी रिसर्च और बाकी है

नई दिल्ली | सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) के निधन के बाद से हर रोज एक नया खुलासा सामने आया है। मनी लॉन्ड्रिंग से लेकर ड्रग एंगल (Drug angle) तक जैसे मामले सामने आ चुके हैं। सुशांत ने आत्महत्या की है ये उनके जानने वाले, कई बड़े नेता और फैंस मानने को तैयार नहीं हैं। जिसका कारण है कि सुशांत अपने किसी भी वीडियो में निराश नहीं दिखाई देते बल्कि कभी वो लोगों को प्रेरित करने की बात करते हैं तो कभी अपने करियर को लेकर एक पूरा सेट चार्ट बता जाते हैं। मुंबई पुलिस (Mumbai Police) ने सुशांत के निधन के कुछ वक्त बाद ही इसे सुसाइड करार दे दिया था। हालांकि सीबीआई (CBI), ईडी और एनसीबी (NCB) हर एंगल पर जांच कर रही है और आरोपियों से लगातार सवाल भी पूछ जा रहे हैं। इसी बीच सुशांत केस में काफी एक्टिव और हिंट देने वाले बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी (Subramanian Swamy) ने एक और चौंकाने वाला ट्वीट किया है। उन्होंने सुशांत की हत्या के पीछे की वजह सामने रख दी है।

हाल ही में ऐसी खबर भी सामने आई थी कि सीबीआई को अभी तक सुशांत की हत्या का एक भी स्पष्ट सबूत नहीं मिला है। जिसको लेकर सुब्रमण्यम स्वामी पहले भी ट्वीट कर चुके हैं। अब उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा- सुशांत की हत्या के लिए पहला मकसद को साफ हो चुका है। वो बहुत ज्यादा आत्मनिर्भर था और इतना टैलेंटेड था कि बॉलीवुड कार्टेल (Bollywood Cartel) उन्हें इग्नोर नहीं कर पा रहा था। वो उसके साथ कम्पीट नहीं कर सकते थे तो उसे हटा दिया। बाकी जो कुछ बॉलीवुड सिनेमा बोल रहा है वो एक बहाना है। दूसरा मकसद मैं बाद में बताऊंगा- ये राजनीतिक है लेकिन मुझे इसके लिए ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत है।

Motive 1 for murder of Sushant is now clear. He was too independent and too talented for the Bollywood cartel to ignore. They could not compete so eliminate him. Rest is Bollywood cinema type alibi. Motive 2 I will state later— it is political but I need more research — Subramanian Swamy (@Swamy39) September 2, 2020

सुब्रमण्यम स्वामी ने इसके बाद भी कई ट्वीट किए हैं। जिसमें वो बता रहे हैं कि बहुत सारे सबूतों को मिटा दिया गया है इसलिए सीबीआई को वक्त लगेगा। दूसरी पार्टियों की तुलना में सिर्फ बीजेपी ही सीबीआई को उसकी जांच पूरी करने देगी। लेकिन बीजेपी भी परफेक्ट नहीं है जैसे श्रीदेवी जी का केस।

Then give CBI time. Only BJP compared to other political parties will allow CBI to take it to its logical end. But BJP is not perfect yet [e.g., Sridevi case], so we have to be vigilant — Subramanian Swamy (@Swamy39) September 2, 2020

बता दें कि सुशांत केस में अब तक रिया चक्रवर्ती (Rhea Chakraborty) के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती (Indrajit Chakraborty) से भी तीन दिन तक लगातार पूछताछ की जा चुकी है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो श्रुति मोदी (Shruti Modi) ने एक चौंकाने वाली सीबीआई के सामने रखी है। उन्होंने बताया है कि रिया चक्रवर्ती के साथ सुशांत सिंह राजपूत भी मरिजुआना लिया करते थे। वो सच बोल रही हैं या झूठ ये तो सीबीआई जांच पूरी होने के बाद ही सामने आ पाएगा।