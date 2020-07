सुशांत की मौत के मामले में Kangana Ranaut को मिला सुब्रमण्यम स्वामी का साथ, कहा- कानूनी सपोर्ट देने के लिए तैयार हूं

नई दिल्ली: सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) के निधन के बाद से ही फिल्म इंडस्ट्री में नेपोटिज्म (Nepotism In Bollywood) का मुद्दा गरमाया हुआ है। बॉलीवुड इस वक्त दो गुटों में बंट चुका है। लगातार नेपोटिज़्म और इनसाइडर बनाम आउटसाइडर के मुद्दे पर बहस हो रही है। वहीं, एक्ट्रेस कंगना रनौत (Kangana Ranaut) लगातार बॉलीवुड के कुछ लोगों पर नेपोटिज्म को लेकर हमलावर रही हैं।

साथ ही कंगना ने सुशांत की मौत (Sushant Singh Rajput Death) का जिम्मेदार कई बड़े प्रोड्यूसर्स को बताया और कई गंभीर आरोप लगाए। कंगना का ये भी कहना था कि पुलिस ने बॉलीवुड के एक तबके से अभी पूछताछ नहीं की है। हाल ही में कंगना रनौत ने अपने लगाए आरोपों को लेकर कहा कि अगर वे अपने आरोप साबित नहीं कर पाईं तो सरकार द्वारा दिए गए सबसे प्रतिष्ठ‍ित अवॉर्ड पद्मश्री को लौटा देंगी। लेकिन अब सुशांत मामले में कंगना को सुब्रमण्यम स्वामी (Subramanian Swamy) का सपोर्ट मिल चुका है।

भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी के वकील (Subramanian Swamy Lawyer) इशकरण ने सोशल मीडिया के जरिए इस बात की जानकारी दी है। साथ ही कहा कि सुब्रमण्यम स्वामी कंगना की कानूनी रूप से मदद करने को तैयार हैं। इशकरण ने ट्विटर पर लिखा, 'डॉ. स्वामी ने पहले ही कहा है कि अगर कंगना की टीम को पुलिस को बयान देते समय किसी कानूनी सपोर्ट की जरूरत है, तो मैं वो देने को तैयार हूं।

Dr @Swamy39 has already said, if @KanganaTeam wants any legal support on her statements to Police, I am willing to provide it. https://t.co/gGqkdZPYna