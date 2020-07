Sushant की मौत के मामले में सुब्रमण्यम स्वामी ने PM Modi को लिखा पत्र, सीबीआई जांच की उठाई मांग

नई दिल्ली: बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) के निधन को एक महीना हो गया है। लेकिन अभी फैंस उनकी मौत के गम से उबर नहीं पाए हैं। 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत ने मुंबई (Mumbai) स्थित अपने घर में फांसी लगा ली थी। पुलिस अभी तक उनकी आत्महत्या के कारणों का पता लगा रही है, जिसके तहत लगभग 35 लोगों से पूछताछ की जा चुकी है। लेकिन सोशल मीडिया पर लोग सीबीआई जांच की मांग उठा रहे हैं। वहीं, सीबीआई जांच के लिए अब नेता भी सामने आ रहे हैं। राज्य सभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी (Subramanian Swamy Letter To PM Modi) ने इस मामले को लेकर सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है।

सुब्रमण्यम स्वामी (Subramanian Swamy) ने पीएम मोदी (PM Modi) से मांग की है कि सुशांत की मौत की जांच सीबाआई से होनी चाहिए। उन्होंने पीएम मोदी को लिखे पत्र में कहा, ''मेरे एसोशिएट इन लॉ ईशकरण भंडारी ने सुशांत सिंह राजपूत की कथित सुसाइड पर कुछ रिसर्च की है। हालांकि पुलिस एफआईआर दर्ज़ करने के बाद अभी भी मामले की जांच कर रही है, मैंने मुंबई में स्थित अपने सूत्रों से सुना है कि इस मामले में बॉलीवुड के कई बड़े नाम, जिनके दुबई के डॉन से संबंध हैं, इसे पुलिस जांच के ज़रिए कवर-अप करना चाहते हैं, ताकि इसे अपनी मर्ज़ी से की गयी ख़ुदकुशी साबित किया जा सके।"

"महाराष्ट्र सरकार के पास ऐसे कई बड़ी लोगों की राय हैं, जिनसे यह साबित हो जाए कि मिस्टर राजपूत ने ख़ुदकुशी की है। इसलिए जनता के भरोसे के लिए मैं यह मांग करता हूं कि मुंबई पुलिस इसकी निष्पक्ष जांच करे। इसलिए इस देश के मुखिया होने के नाते और मासूम लोगों के लिए आपके झुकाव को देखते हुए, मैं आपसे गुज़ारिश करता हूं कि आप महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को सीधे या राज्यपाल के ज़रिए सीबीआई जांच के लिए सहमत कर सकते हैं।" उनके इस पत्र को शेखर सुमन ने अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया है।

