कंगना रनोत को अब मिला बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी का साथ, देंगे कानूनी मदद

मुंबई। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनोत ( Kangana Ranaut ) ने हाल ही सुशांत सिंह राजपूत ( Sushant Singh Rajput ) आत्महत्या मामले को लेकर इंडस्ट्री के कुछ बड़े नामों पर आरोप लगाए। एक्ट्रेस ने कहा कि बॉलीवुड में नेपोटिज्म और गुटबाजी के चलते सुशांत को आत्महत्या के लिए मजबूर होना पड़ा। अब बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ( Subramanian Swamy ) ने ट्वीट कर कहा है कि कंगना के आॅफिस की ओर से उनके वकील इशकरण से सम्पर्क किया गया है। इसकरण और स्वामी कंगना को कानूनी मदद देने के पहलूओं पर चर्चा करेंगे। स्वामी का कहना है कि उन्हें बताया गया कि कंगना स्टारडम के मामले में तीसरे नंबर की टॉप एक्ट्रेस हैं, लेकिन गट्स के मामले में वह टॉप हैं।

Kangana Ranaut's office has contacted Ishkaran. Ishkaran and I will meet soon to discuss how to assist her with her legal rights if and when the meeting with the Mumbai Police takes place. I am told she is among top three in Hindi cinema stardom. But on guts she gets top marks. — Subramanian Swamy (@Swamy39) July 20, 2020

स्वरा ने कसा तंज

कंगना ने इंटरव्यू में तापसी के साथ ही स्वरा भास्कर को भी बी ग्रेड एक्ट्रेस कह दिया था। स्वरा ने कंगना को जवाब देते हुए उनपर तंज कसा है। स्वरा ने ट्वीट कर लिखा है कि जरूरतमंद आउटसाइडर, बी ग्रेड एक्ट्रेस, लेकिन आलिया भट्ट और अनन्या पांडे से अच्छे दिखने वाले और उनसे बेहतर एक्टर भी। मुझे लगता है कि यह कॉम्प्लीमेंट है। स्वरा ने यह बात तंज कसते हुए लिखा शुक्रिया कंगना, मुझे लगता है कि आप खूबसूरत हैं, एक अच्छी एक्टर हैं और अच्छी इंसान भी।'

Sometimes it’s important to leave your past aside ! It’s important we revolve as human beings ! Im just supporting a voice I feel will get us one step closer to a cbi inquiry for #SushantSinghRajpoot period . And no I don’t have an agenda and I don’t have a film releasing ! — adhyayan summan (@AdhyayanSsuman) July 19, 2020

अध्ययन सुमन ने किया सपोर्ट

कुछ वर्षों पहले कंगना के साथ विवाद से सुर्खियों में एक्टर अध्ययन सुमन ने इस बार उनकी तारीफ की है। अपने ट्वीट में अध्ययन ने लिखा,' कई बार अपने पास्ट से हट कर बात करनी चाहिए। इंसानियत के लिए और कुछ बदलावों के लिए ये जरूरी है। मैं इस आवाज को बस सपोर्ट कर रहा हूं। मुझे अब लगता है कि हम सीबीआई इंक्वारी से कुछ ही दूरी पर हैं। और हां मैं बता दूं कि मेरा इसमें कोई अजेंडा नहीं छिपा हुआ है, मेरी कोई फिल्म भी नहीं आ रही है।’

MissionM or Badla they are male dominated films, @taapsee never gave a solo hit in her whole life @KanikaDhillon n whole left ecosystem trying to cover up murder of SSR who complained about nepotism n Bullying shame on you all no one defended him but defending his murders now. https://t.co/u3PASs22WQ — Team Kangana Ranaut (@KanganaTeam) July 20, 2020

'एक भी हिट नहीं दी तापसी ने'

तापसी पन्नू को बी ग्रेड एक्ट्रेस कहने के बाद फिर कंगना ने उन पर कमेंट किया है। कंगना की टीम की ओर से किए गए ट्वीट में लिखा गया,' मिशन मंगल और 'बदला' पुरुष कलाकारों के कंधों पर थी। तापसी ने अपने कॅरियर में एक भी अपने दम पर हिट फिल्म नहीं दी। सुशांत को जब जरूरत थी किसी ने मदद नहीं की।'

गौरतलब है कि कंगना ने अपने टीवी इंटरव्यू में कई बॉलीवुड सेलेब्स पर निशान साधा। उन्होंने दावा किया कि उनका कॅरियर खराब करने का कई लोगों ने प्रयास किया। हालांकि वह उनसे बच निकली। ऐसा ही सुशांत के साथ हुआ और उसने दबाव के चलते आत्महत्या कर ली।

Dr @Swamy39 has already said, if @KanganaTeam wants any legal support on her statements to Police, I am willing to provide it. https://t.co/gGqkdZPYna — Ishkaran Singh Bhandari (@ishkarnBHANDARI) July 19, 2020

सुशातं पर आधारित मूवी का पोस्टर रिलीज

सुशांत की लाइफ से प्रेरित अपकमिंग मूवी 'सुसाइड और मर्डर' का पोस्टर रिलीज हो गया है। इसमें सुशांत का किरदार टिक टॉक स्टार सचिन तिवारी निभाते नजर आएंगे। फिल्म की शूटिंग सितंबर माह से शुरू होगी।