'Koffee with Karan' में पहली बार होगी सुहाना खान की एंट्री, इन बातों से उठेगा पर्दा!

बॉलीवुड निर्माता करण जौहर (Karan Johar) का सबसे फेमस चैट शो ‘कॉफी विद करण’ (Koffee with Karan) के 7वें सीरीज का आगाज हो चुका है। इसके पहले एपिसोड में नई नवेली दुल्हनियां आलिया भट्ट और रणवीर सिंह पहुंचे तो वहीं दूसरे एपिसोड में यंग एक्ट्रेसेस और बेस्ट फ्रेंड्स सारा अली खान और जाह्नवी कपूर ने शिरकत की। तीसरे एपिसोड की शोभा अक्षय कुमार (Akshay Kumar) और साउथ एक्ट्रेस सामंथा रुथ प्रभु (Samantha Ruth Prabhu) ने बढ़ाई। अब खबर आ रही है कि शाहरुख खान की लाडली सुहाना खान की भी शो में एंट्री हो सकती है।

‘कॉफी विद करण’ के 7वें सीजन को खूब पसंद किया जा रहा है। अब नए एपिसोड में साउथ स्टार विजय देवरकोंडा और अनन्या पांडे नजर आने वाले हैं, जिसके वीडियोज सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं। वीडियोज को देखरकर लग रहा है कि एपिसोड काफी मजेदार होने वाला है। इस बीच खबर ये भी है कि शो में शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान पहली बार दस्तक देने वाली हैं।

