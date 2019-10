MTV India Music Summit 2019 : बचपन के किस्सों को शेयर करते हुए 'सुनिधि चौहान' ने इंडस्ट्री में काम को लेकर जाहिर की ये इच्छा

Sunidhi Chauhan Session My Music My Life : राजस्थान पत्रिका के पेट्रनशिप में आयोजित तीन दिवसीय रेमंड एमटीवी इंडिया म्यूजिक समिट ( MTV India Music Summit 2019 ) के तीसरे दिन म्यूजिक लवर्स Sunidhi Chauhan के सेशन के लिए काफी उत्साहित रहे। सुनिधि चौहान ने सेशन 'माय म्यूजिक माय लाइफ' ( My Music My Life ) में अपने जीवन के किस्से शेयर किए।