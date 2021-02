मुंबई। अभिनेता सुनील शेट्टी ( Suniel Shetty ) को हाल ही में किसान प्रदर्शन पर किए गए ट्वीट के बाद काफी ट्रोल किया गया। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने मान लिया है कि मैं किसानों के खिलाफ हूं, इस तरह के सोशल मीडिया व्यवहार से मेरा दम घुटता है। सुनील ने रिहाना और ग्रेटा थनबर्ग जैसे अंतरराष्ट्रीय हस्तियों के बाद किसान प्रदर्शन ( Kisan Andolan ) के संबंध में ट्वीट किया था।

यह भी पढ़ें : किसान आंदोलन: क्या ग्रेटा थनबर्ग ने खोल दी खुद की 'पोल'? कंगना ने यूं कसा तंज

'आधे सच से ज्यादा खतरनाक कुछ भी नहीं'

सुनील शेट्टी ने ट्वीट में कहा था,'हमें हमेशा चीजों के प्रति व्यापक दृष्टिकोण रखना चाहिए, क्योंकि आधे सच से ज्यादा खतरनाक कुछ भी नहीं है।' इससे पहले 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस की बधाई देते हुए भी सुनील ने कहा था,'अपने अधिकारों की जानकारी रखना जरूरी है, लेकिन दूसरों के अधिकारों का सम्मान भी करना चाहिए।'

'मेरे खिलाफ बनाया जा रहा माहौल'

अभिनेता ने अपने ट्वीट पर नेगेटिव कमेंट के बारे में कहा,'मेरे खिलाफ किसान विरोधी होने का नैरेटिव बनाया जा रहा है, जोकि बकवास है। इससे मुझे दुख हुआ, जब उन्होंने कहा कि मैं किसानों के खिलाफ हूं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि हम अपने देश, घर, अपने परिवारों के बारे में बात कर रहे हैं।'

यह भी पढ़ें : सोनाक्षी सिन्हा ने बताया क्यों सही है किसान आंदोलन को इंटरनेशनल सेलेब्स का सपोर्ट, गिनाए कारण

'मेरे पूर्वज किसान थे'

शेट्टी ने कहा,'मेरे पूर्वज किसान थे, मैं मैंगलोर में मुल्की नाम के एक छोटे शहर से आता हूं, जहां मैं आज भी साल में चार बार जाता हूं, और इसका 70 प्रतिशत हिस्सा कृषि भूमि है। दूसरा, मैं एक भारतीय हूं। यह हमेशा से ऐसा ही रहा है।' उन्होंने कहा, 'मैं किसी भी राजनीतिक दल से जुड़ा नहीं हूं। मैं वही कहता हूं जिसपर मैं विश्वास करता हूं।'

We must always take a comprehensive view of things, as there is nothing more dangerous than half truth. #IndiaTogether #IndiaAgainstPropaganda @hiteshjain33 https://t.co/7rNZ683ZAU