किरण खेर की फोटो देखकर ही सुनील दत्त ने कर दी इतनी बड़ी भविष्यवाणी फिर ऐसे बुलाया था मुंबई

बॉलीवुड की दिग्गज अदाकारा किरण खेर (Kirron Kher) आज अपना 70वां जन्मदिन मना रही हैं। किरण खेर ने अपनी एक्टिंग के बल पर बॉलीवुड में अलग पहचान बनाई है। किरण खेर ने फिल्मों में ज्यादातर मां का किरदार निभाया है। इन्होंने जो भी रोल किए उन्हें हमेशा के लिए जीवित कर दिया।

एक्ट्रेस की सफलता की कहानी के पीछे संघर्ष का एक लंबा दौर रहा है, जिसका सामना किरण खेर ने डटकर किया। किरण खेर का जन्म 14 जून 1955 को पंजाब के चंडीगड़ में एक सिख परिवार में हुआ था। इनकी दो बहनें हैं। एक कंवल कौर, जो अर्जुन अवार्ड विनर बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। दूसरी बहन का नाम शरणजीत कौर संधु हैं। इनका एक भाई भी था, जिसकी 2003 में एक हादसे में मृत्यु हो गई थी, लेकिन क्या आपको पता है कि किरण का फिल्मी सफर कैसे शुरू हुआ तो चलिए हम बताते हैं।

sunil dutt had made such a prediction after seeing kirron kher picture