सुनील शेट्टी ने किया खुलासा, राहुल और अथिया की वेडिंग होगी बेहद सिंपल, इस दिन दुल्हनियां बन सकती हैं एक्ट्रेस

जल्द ही बॉलीवुड एक्टर सुनील शेट्टी की बेटी अथिया शेट्टी और क्रिकेटर केएल राहुल शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। शादी की तैयारियां जोरों से चल रही हैं। इस बीच सुनील शेट्टी ने एक खुलासा किया है कि अथिया और राहुल की शादी बहुत ही सिंपल तरीके से होने वाली है। शादी का कार्यक्रम सुनील के घर पर ही होगी।

Sunil Shetty makes big revelation ahead of KL Rahul Athiya Wedding, says the marriage will be very simple