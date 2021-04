मुंबई। बॉलीवुड अभिनेत्री सनी लियोन और उनके पति डेनियल वेबर ने शुक्रवार को शादी की दसवीं सालगिरह मनाई। इस मौके पर डेनियल ने सनी को डायमंड नैकलेस गिफ्ट किया। इस नैकलेस को पहन सनी ने एक वीडियो शेयर कर शुक्रिया कहा और वैवाहिक जीवन के बारे में अपना अनुभव शेयर किया। डेनियल ने भी सोशल मीडिया पर पत्नी को एनिवर्सरी की बधाई दी है।

शादी को 10 और साथ रहने के 13 साल

'हमारी एनिवर्सरी पर मुझ पर डायमंड की बौछार करने के लिए बहुत शुक्रिया डेनियल। यह वाकई एक सपने जैसा है। हमारी शादी को 10 साल और साथ को 13 साल हो गए हैं। किसी ने कभी ऐसी कब कल्पना की थी कि जीवन साथ गुजारने के एक वादे के बारे में हमारी बातचीत और हम वहां होंगे जहां आज हैं! लव यू!' सनी लियोन से पहले डेनियल ने सोशल मीडिया पर पत्नी को टैग करते हुए लिखा,'10 साल!!! लव यू सनी, मैं आपको इस जबरदस्त लाइफ के लिए प्यार करता हूं।' इस मैसेज के साथ डेनियल ने दोनों की एक फोटो भी शेयर की। इससे पहले शुक्रवार दोपहर को सनी ने डेनियल के साथ फोटो शेयर कर मैरिज एनिवर्सरी की बधाई दी। उन्होंने इस पोस्ट के कैप्शन में लिखा,' जिस आदमी को मैं प्यार करती हूं उसे दसवीं मैरिज एनिसर्वरी की बधाई। मैं प्रार्थना करती हूं कि हम अंत समय तक एक—दूसरे के साथ चलें। आप मेरे हीरो और रॉक हो। लव यू बेबी!'

Thank you so much @DanielWeber99 for showering me with diamonds for our anniversary.

10yrs of marriage & 13yrs of spending our lives together!!

Who would ever have ever imagined that one conversation about a promise of an amazing life together, we would be where we are today! 😘 pic.twitter.com/zG6B0HidyO