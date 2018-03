बॉलीवुड बेबी डॉल सनी लियोनी अपनी ही बायोपिक बनाने जा रही हैं। इस बॉयोपिक में वह दुनिया को बताएंगी की किस तरह उन्होंने करणजीत कौर वोहरा से सनी लियोनी तक का सफर तय किया। अपनी बॉयोपिक बनने की जानकारी खुद सनी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर दिया।

सनी लियोनी ने पोस्ट किया, "मैं कनाडा से क्यों आई? मैंने अपना नाम सनी क्यों रखा? मेरी जिंदगी कैसी थी? सनी के पीछे की औरत और करणजीत से लेकर सनी बनने तक की मेरी जिंदगी के बारे में ज्यादा जानने के लिए देखिए मेरी बायोपिक, जल्द आ रही है जी5 पर सनी लियोनी ओरिजिनल्स।"

सनी ने बताया कि, कोई भी इंसान बुरा नहीं होता लेकिन कुछ ऐसी मजबूरियां होती हैं जो उसे ऐसा काम करने के लिए बेबस कर देती हैं। उन्होंने कहा कि वह बॉलीवुड में पहली ऐसी एक्ट्रेस हैं जिसने एडल्ट इंडस्ट्री को छोड़ बॉलीवुड में काम किया। उन्होंने कहा कि मेरे लिए यह फैसला करना बहुत ही मुश्किल था कि मैं अपनी पुरानी लाइफ को छोड़ एक नई शुरुआत करुं। क्योंकि मुझे पता था कि लोग मुझे हर पल इस बात का अहसास दिलाएंगे कि मैं किस दुनिया से आई हूं।

Why did I move from Canada?

Why did I pick “#Sunny” as my name?

What was my life like?



Find out more about the woman behind Sunny and my life from #KarenjitToSunny, in my biopic, coming soon to @ZEE5India#SunnyLeone #ZEE5Originals pic.twitter.com/cfPxADGNp7