बिजनेस वुमैन भी है सनी लियोन, अमेरिका में 1 एकड़ में फैला है बंगला

बॉलीवुड अभिनेत्री सनी लियोन एक एक्ट्रेस होने के साथ-साथ एक बिजनेसमैन भी है बुधवार को उन्होंने अपना 39 वां बर्थडे सेलिब्रेट किया, सनी अपने लुक ,खूबसूरती और अपनी निजी जिंदगी के चलते हमेशा सुर्खियों में रहती हैं, उनके वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल होते हैं, उनका अमेरिका के लॉस एंजिल्स में बंगला भी है, जो करीब एक एकड़ में फैला है, जिसकी तस्वीरें अक्सर सनी लियोन और उनके पति शेयर करते रहते हैं।

आपको बता दें कि सनी लियोन और डेनियल वेबर ने वर्ष 2011 में शादी की थी, सनी ने वर्ष 2012 में पूजा भट्ट की फिल्म जिस्म 2 से बॉलीवुड में डेब्यू किया था, इसके बाद वे कई स्पेशल सोंग्स में भी नजर आई, खासकर फिल्म रईस में उन्होंने लैला सॉन्ग पर खूब धमाल मचाई थी। वह जल्दी आने वाली फिल्म हॉरर कॉमेडी कोका कोला, रंगीला और वीरामादेवी में नजर आएंगी। सनी लियोन की लोकप्रियता बिग बॉस में आने के बाद लगातार बढ़ती जा रही है।

Our small little country style home on 1acre of land in the middle of the city :) @DanielWeber99 @yofrankay Angie and our broker Spenser! pic.twitter.com/ruzI7X1j5A