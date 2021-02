Sunny Leone ब्लू बिकिनी पहने पूल में चिल करती हुई आईं नजर, तस्वीर हुई सोशल मीडिया पर वायरल

नई दिल्ली: बॉलीवुड एक्ट्रेस सनी लियोनी (Sunny Leone) को उनके बोल्ड अंदाज के लिए जाना जाता है। सनी एक्टिंग के अलावा सोशल मीडिया के जरिए भी काफी सुर्खियां बटोरती हैं। वह आए दिन अपनी हॉट तस्वीरों से फैंस को घायल करती रहती हैं। अब एक बार सनी लियोनी ने अपनी एक तस्वीर शेयर की है। इस तस्वीर में वह बिकिनी पहले स्विमिंग पूल में चिल करती हुई नजर आ रही हैं।

हैट पर लिखा नाम

इस तस्वीर को सनी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट (Sunny Leone Instagram) से शेयर किया है। तस्वीर में सनी लियोनी ब्लू बिकिनी पहनकर पूल में चिल करती दिख रही हैं। इसके साथ ही, उन्होंने एक हैट पहनी हुई है, जिसमें उनका नाम लिखा हुआ है। तस्वीर को शेयर करते हुए सनी लियोनी ने कैप्शन में लिखा, ''अगर मेरा नाम कोई भूल गया है तो यह मेरी हैट पर लिखा है।''

Just in case anyone forgot my name, it’s on my hat!! Hehe pic.twitter.com/BbXhatb0Hq