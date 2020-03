Sunny Leone ने जिम में किया ऐसा वर्कआउट, वीडियो देख अच्छे-अच्छे बॉडी बिल्डर के छूट जाएंगे पसीने

सनी लियोनी की गिनती बॉलीवुड की फिट और खूबसूरत अभिनेत्रियों ने की जाती हैं। सनी अपनी हॉटनेस के साथ अपनी फिटनेस के लिए चर्चा में रहती हैं। 'जिस्म 2' से बॉलीवुड में कदम रखने वाली पूर्व एडल्ट स्टार सनी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती है। वह अपनी लेटेस्ट तस्वीरें और वीडियो फैंस के लिए शेयर करती हैं। हाल ही में उनका एक वीडियो जबरदस्त वायरल हो रहा है।

सनी लियोनी ने हाल ही अपने इंस्टाग्राम पर जिम का वीडियो पोस्ट किया है। जिसमें वह कसरत करती हुई नजर आ रही है। इस वीडियो में सनी ने अपनी एनर्जी दिखाने की कोशिश की हैं। सनी ने पहली बार ईएमएस कसरत की है और और इसपर अपने अनुभव का वीडियो पोस्ट किया हैं। एक्ट्रेस के फैंस को यह वीडियो बहुत पसंद आ रहा है। इस पर वे कई प्रकार के कमेंट कर रहे है।

Everyone always shows these perfect workouts. Well this is reality. Working out is difficult and a struggle. First time doing this. I’ll get better :)

Thanks Giuseppe for kicking my butt into shape. EMS training. pic.twitter.com/gw6V5MPsst