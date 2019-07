ऋतिक रोशन ( Hrithik Roshan ) स्टारर फिल्म सुपर 30 ( Super 30 ) को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मूवी एनालिस्ट तरण आदर्श ने ट्टीट करते हुए बताया है कि फिल्म का कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 100 करोड़ के आंकड़ें को पार कर गया है। फिल्म ने यह मुकाम 10 दिनों में हासिल किया है।

तरण ने ट्टीट करते हुए लिखा, 'सुपर 30' ने 100 के आंकड़ें को पार कर लिया है। बॉलीवुड और हॉलीवुड फिल्मों से मिले रहे टफ कॉम्पिटिशन के बावजूद फिल्म ने मार्केट का बड़ा हिस्सा कब्जाया हुआ है। फिल्म ने दूसरे शुक्रवार को 4.52 करोड़ रुपए , शनिवार को 8.53 करोड़ रुपए और रविवार को 11.68 करोड़ रुपए कमाए। इसके साथ ही फिल्म का कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 100.58 करोड़ रुपए हो गए हैं।

#Super30 crosses ₹ 💯 cr... Grabs a major chunk of market share, despite local and #Hollywood movies proving tough competitors... Biz multiplied rapidly on [second] Sat and Sun... [Week 2] Fri 4.52 cr, Sat 8.53 cr, Sun 11.68 cr. Total: ₹ 100.58 cr. India biz.