ऋतिक रोशन (Hrithik Roshan) की फिल्म 'सुपर 30' बॉक्स ऑफिस पर लगातार शानदार कमाई कर रही है। फिल्म ने फर्स्ट वीकेंड में 50.76 करोड़ रुपए का कारोबार किया। वहीं सोमवार को भी फिल्म ने 7 करोड़ की कमाई की। बॉक्स ऑफिस की खिड़की पर '(super 30)' ने अपने पहले चार दिन में कुल 57 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। फिल्म समीक्षक उम्मीद जता रहे हैं कि इस वीक में फिल्म 100 करोड़ के क्लब में शामिल हो जाएगी। फिल्म का बजट 70 करोड़ बताया जा रहा है। 'सुपर 30' को बिहार सरकार ने टैक्स फ्री कर दिया है।

धीमी हुई 'सुपर 30' की रफ्तार

आनंद कुमार बने ऋतिक रोशन (Hrithik Roshan) की फिल्म को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला। यह फिल्म ऑडियंस को सिनेमाघरों तक खींच लाने में कामयाब रही हैं। एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर की एक्टिंग की भी लोग खूब तारीफ कर रहे हैं।

#Super30 has an excellent weekend... Performed exceptionally well at multiplexes of metros and Tier-2 cities, while mass circuits also saw a healthy trend... Fri 11.83 cr, Sat 18.19 cr, Sun 20.74 cr. Total: ₹ 50.76 cr. India biz.