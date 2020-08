Sushant case: सुप्रीम कोर्ट की तरफ स CBI जांच की मिलेगी मंजूरी? कल सुबह आएगा फैसला

नई दिल्ली | सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) के लिए लगातार सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। मंगलवार को ही उनकी बहन से सुप्रीम कोर्ट ने जल्दी फैसला सुनाने की (SC decision on Rhea Chakraborty plea on Wednesday) अपील की थी। अब खबर आई है कि रिया चक्रवर्ती की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट कल यानी बुधवार को सुबह 11 बजे फैसला सुनाने वाली है। याद हो जब पिछली बार सुप्रीम कोर्ट के सामने सभी पक्षों ने अपनी दलीलें रखी थी तो एससी की तरफ से फैसला सुरक्षित कर (Supreme Court reserves judgement) लिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने सबसे लिखित में उनके बयान मांगे (Supreme Court on Sushant Rajput Case) थे उसके बाद से अंतिम फैसले का इंतजार किया जा रहा है। गौरतलब हो कि सुशांत केस की मुख्य आरोपी रिया चक्रवर्ती ने अपनी याचिका में कहा था कि मुंबई के ही हाथ में ये मामला रहे, पटना पुलिस को ना दिया जाए। बिहार सरकार इसमें राजनीति कर रही है। मुंबई क्षेत्र का ये मामला है इसलिए बिहार सरकार का हस्तक्षेप इसमें नहीं बनता है। वहीं सुशांत के फैमिली लॉयर की तरफ से भी कई अहम बातें रखी गई थी। इसके अलावा केंद्र सरकार की तरफ से सोलिसिटर जनरल, महाराष्ट्र सरकार के वकील और बिहार सरकार के वकील ने भी अपना-अपना पक्ष रखा था।

सुशांत केस में उनके पिता और बहन की तरफ से कहा गया था कि कथित रूप से ये हत्या (Sushant father KK Singh said allegedly murder) है, आत्महत्या नहीं है। सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह की तरफ से कहा गया कि आखिर दिवंगत एक्टर के मृत शरीर का कोई वीडियो क्यों नहीं है। सुशांत की बहन उनसे 10 मिनट की दूरी पर रहती थी तो उन्हें सबसे पहले क्यों नहीं बुलाया गया। जब बॉडी पंखे पर नहीं देखी बेड पर देखी तो फिर कैसे मुंबई पुलिस ने इसे सुसाइड घोषित कर (Mumbai Police declared suicide in some time) दिया।

वहीं रिया चक्रवर्ती के वकील ने सुशांत केस की एफआईआर पटना में दर्ज होने को गलत बताते हुए कहा था कि मामला मुंबई का है तो वहीं रहना चाहिए। कानूनी रूप से ये बिल्कुल गलत है। रिया चक्रवर्ती का पक्ष रखते हुए श्याम दीवान ने कहा कि वो पहले से ही बेहद परेशान हैं। सुशांत के जाने का उनका बड़ा सदमा लगा है। वो सुशांत से प्यार करती थी। केंद्र सरकार की तरफ से सॉलीसीटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में कई अहम बातें रखी। मुंबई पुलिस ने अब तक जो भी जांच की है वो ना के बराबर है उसका कोई मतलब नहीं है।