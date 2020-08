Sushant के भाई नीरज सिंह बबलू बोले- गवाहों को नहीं दी जा रही सुरक्षा, मिल रही है धमकियां, हो सकती है उनकी हत्या

नई दिल्ली | सुशांत सिंह राजपूत के केस (Sushant Singh Rajput case) में लगातार नए-नए खुलासे हो रहे हैं। सुशांत का परिवार न्याय की मांग कर रहा है। अब सुशांत के कजिन भाई और बीजेपी विधायक नीरज सिंह बबलू (Sushant brother Neeraj Singh Bablu) ने मुंबई पुलिस की जांच पर सवाल उठाते हुए कई गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही उन्होंने सुशांत केस में खुलासा करने वाले उनके दोस्तों की जान पर भी खतरा बताया है। उन्होंने कहा कि गवाहों को धमकाया जा रहा (Neeraj Singh said Witnesses getting threat calls) है फिर भी उन्हें कोई प्रोटेक्शन नहीं मिल रही है। सबूतों को मिटाने की कोशिश हो रही है। इसके अलावा भी नीरज सिंह बबलू ने कई सवाल उठाए हैं।

नीरज सिंह बबलू ने एनआई से बातचीत में कहा कि सुशांत के स्टाफ को अभी तक कस्टडी में क्यों नहीं लिया गया? सुशांत के फंदे पर लटकने की कोई तस्वीर या वीडियो नही है तो फिर किस आधार पर इसे सुसाइड घोषित कर दिया गया। सुशांत को पंखे से जिसने उतारा उससे मुंबई पुलिस ने पूछताछ क्यों नहीं की और किससे परमिशन से सुशांत के शव को पंखे से उतारा गया। सुशांत के कमरे को सील क्यों नहीं किया (Neeraj Singh asked why Sushant room was not sealed) गया? क्राइम सीन पर जब संदीप सिंह मौजूद थे तो आखिर उनसे पूछताछ क्यों नहीं की गई? उन्होंने संदीप सिंह को संदिग्ध (Sandeep Ssingh) बताया।

सुशांत के भाई नीरज सिंह बबलू ने इसके अलावा भी कई सवाल उठाए हैं। उन्होंने आगे कहा कि अभी तक सुशांत केस की एफआईआर क्यों नहीं दर्ज की गई। सुशांत के स्टाफ का लाइट डिटेक्टर टेस्ट (Neeraj Singh asked Sushant staff light detector test) होना चाहिए, क्यों नहीं किया गया। नीरज सिंह बबलू ने कहा कि आने वाले दिनों में कहीं गवाहों की हत्या ना कर दी जाए। उनको जल्द से जल्द सुरक्षा देनी चाहिए (Neeraj Singh asked protection for witnesses) और इस केस की जल्द से जल्द सीबीआई जांच होनी चाहिए। नीरज सिंह बबलू ने इस तरह के कई सवाल अपने दिवंगत भाई के उठाए हैं। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला अभी आना बाकी है जिसका इंतजार सुशांत का पूरा परिवार, उनके फैंस बेसब्री से कर रहे हैं।