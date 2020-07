Sushant के लिए कैंडल जलाकर निर्भया की वकील ने फिर की CBI जांच की मांग, पीएम मोदी और अमित शाह से लगाई गुहार

नई दिल्ली | बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) के लिए कैंडल जलाने की डिजिटल मुहिम (Digital protest for Sushant) में लाखों फैंस के साथ कई स्टार्स ने भी हिस्सा लिया। वहीं सुशांत के लिए कुछ दिनों से खुलकर सामने आईं निर्भया की वकील सीमा समृद्धि (Nirbhaya Lawyer Seema Samridhi) भी लगातार उनको न्याय दिलाने की कोशिशों में लगी हुई (Seema Samridhi asked CBI inquiry for Sushant) हैं। उन्होंने उनकी आत्महत्या पर शक जताते हुए कहा था एक भारतीय होने के नाते हमें सच जानने का मौलिक अधिकार है। वहीं एक बार फिर सुशांत के लिए दीया जलाने की मुहिम (Candle for SSR) में वो शामिल हुईं और पीएम मोदी से अपील की।

सीमा समृद्धि ने अपने ट्विटर अकाउंट पर कैंडल जलाकर वीडियो (Seema Samridhi lights a candle for Sushant)पोस्ट करते हुए कहा कि आज एक कैंडल सुशांत सिंह राजपूत के लिए, हमारे हीरो के लिए। आखिर सुशांत की मौत कैसे हुई ये जानने का हम भारतीय का मौलिक अधिकार है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह से अपील करती (Seema Samridhi appeal to PM Modi Amit Shah for Sushant CBI inquiry) हूं कि इस केस की सीबीआई जांच कराएं। आप उस औहदे पर हैं कि इस केस को सीबीआई को दे सकते हैं। हम किसी पर आरोप नहीं लगा रहे हैं लेकिन उनकी मृत्यु का कारण जानना हमारा अधिकार है। देश के लोगों का अधिकार है। हमारे हीरो के न्याय का सवाल (Seema Samridhi appeals for Justice to Sushant) है।

बता दें कि इससे पहले सीमा ने एक इंटरव्यू में मुंबई पुलिस की जांच पर सवाल उठाया (Seema Samridhi raised question on Mumbai police) था। उन्होंने कहा था कि मुंबई पुलिस के सम्मान में जो आयोजन किए जाते हैं वो कई बड़े सेलिब्रिटीज ही करते हैं। इसलिए ये बिल्कुल हो सकता है कि वो उनके दबाव में सही तरीके से जांच ना कर रहे (Seema Samridhi doubt on Mumbai police reason) हो। उनपर भरोसा नहीं किया जा सकता। बहुत सारे सबूत सामने हैं लेकिन मुंबई पुलिस उनपर ध्यान क्यों नहीं दे रही है। फिर जब पूरे देश में लाखों-करोड़ों फैंस सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं तो उन्हें इसे सीबीआई को सौंपने में क्या दिक्कत (Seema Samridhi asked CBI inquiry for Sushant) है। चाहे कुछ भी हो जाए हम इस लड़ाई को खत्म नहीं होने देंगे।