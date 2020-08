Sushant case में बिहार सरकार की CBI जांच सिफारिश पर Rhea Chakraborty के वकील बोले- इसका कानूनी महत्व नहीं

नई दिल्ली | सुशांत सिंह राजपूत केस (Sushant Singh Rajput case) में उनके पिता केके सिंह (KK Singh) ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार (Bihar CM Nitish Kumar) से सीबीआई जांच की मांग की है। उन्होंने मुंबई पुलिस के रवैये को देखने के बाद नीतीश कुमार से मुलाकात की और अपनी बात रखी। जिसके बाद नीतीश कुमार ने भी अपना वादा पूरा करते हुए सीबीआई जांच की सिफारिश कर (Nitish Kumar recommends CBI in Sushant case) दी है। नीतीश कुमार ने इसकी जानकारी अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट (Nitish Kumar Twitter) पर दी है। इस खबर आने के बाद जहां एक तरफ कई लोगों ने खुशी जताई है वहीं मामले की मुख्य आरोपी रिया चक्रवर्ती के वकील सतीश मानेशिंदे का भी (Rhea Chakraborty lawyer reaction) रिएक्शन आ गया है। उन्होंने बिहार सरकार के सीबीआई जांच का समर्थन करने पर सवाल उठाया है। वो लगातार इसे कानूनी तौर पर गलत बता रहे हैं।

स्व० सुशांत सिंह राजपूत के पिता श्री के०के० सिंह द्वारा पटना में स्व० सुशांत सिंह राजपूत की मौत से संबंधित दर्ज कराए गए मामले की सी०बी०आई० से जांच कराने हेतु राज्य सरकार ने अनुशंसा भेज दी है। — Nitish Kumar (@NitishKumar) August 4, 2020

There can't be transfer of a case which had no legal basis for Bihar to get involved. At most, it would be a 'Zero FIR' transferable to Mumbai Police. Transfer of a case,on which they had no jurisdiction, to CBI has no legal sanctity:

Satish Maneshinde, #RheaChakraborty's lawyer https://t.co/rHnq6zn0Pm — ANI (@ANI) August 4, 2020

रिया चक्रवर्ती के वकील सतीश मानेशिंदे का स्टेटमेंट (Satish Maneshinde statement) एएनआई ने ट्वीट करके लिखा है- इस केस का ट्रांसफर नहीं हो सकता जिसके आधार पर बिहार सरकार का कानूनी तौर पर इसमें हस्तक्षेप नहीं बनता (Rhea lawyer says Bihar government has no legal basis) है। ज़्यादा से ज़्यादा, ये एक ज़ीरो एफआईआर होगी जो मुंबई पुलिस को ट्रांसफर कर दी जाएगी। एक ऐसे केस को सीबीआई को ट्रांसफर करना, जिसमें उनका अधिकार क्षेत्र नहीं है, इसका कानूनी महत्व नहीं (Satish Maneshainde says CBI has no legal sanctity) है। सतीश मानेशिंदे के इस स्टेटमेंट पर कई यूजर्स की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। वहीं सोशल मीडिया पर सीबीआई जांच की तरफ बढ़े कदम को लेकर खुशी जताई जा रही है।

Congrats Nitish. You kept your word. Now I urge you to agree. In any case CBI investigation is inevitable and a must — Subramanian Swamy (@Swamy39) August 4, 2020

लंबे समय से सुशांत केस में सीबीआई जांच की डिमांड कर रहे सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने भी खुशी जताई है। उन्होंने बिहार सीएम नीतीश कुमार को बधाई दी। सुब्रमण्यम स्वामी (Subramanian Swamy congrats Nitish Kumar) ने ट्वीट करके लिखा- बधाई हो। आपने अपना वादा निभाया। अब मैं आपसे इसपर सहमत होने की गुज़ारिश करता हूं। कुछ भी हो, सीबीआई जांच जरूरी है और होनी ही चाहिए।

इसके अलावा कंगना रनौत (kangana Ranaut) और शेखर सुमन (Shekhar Suman) ने भी इस फैसले पर खुशी जाहिर की है। शेखर सुमन ने ट्वीट करके लिखा- बदलाव की बयार और क्रांति यहां है। हमारी आवाज सुन ली गई। नितीश कुमार ने सुशांत के लिए सीबीआई जांच के निर्देश दे दिए हैं। शाम तक इंतज़ार कीजिए, अगर सब ठीक रहा तो केंद्र मामले में सीबीआई जांच का आदेश देगा। प्रार्थना कीजिए। हम वहां तक लगभग पहुंच गये हैं।

वहीं कंगना रनौत ने भी ट्विटर (Kangana ranaut tweet) पर लिखा- जब मानवता जीतती है, देश जीतता है और ये लोगों की जीत है।

The winds of change and revolution is here.Our voices have been heard.Nitish Kumar has ordered for a #CBIEnquiryForSushant.Wait till the evening,if ev thing goes well,the Centre will order for a CBI enquiry.Keep praying.We are nearly there.✌👍👏 — Shekhar Suman (@shekharsuman7) August 4, 2020