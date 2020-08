Jia Khan की मां ने Sushant Singh Rajput के लिए की CBI जांच की मांग, कहा- दोनों केस में ताकतवर बॉलीवुड माफिया और पॉलिटिशियन का हाथ

नई दिल्ली | दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत मामले (Sushant Singh Rajput case) में सीबीआई जांच (CBI demand) की मांग तेज होती जा रही है। देश-विदेश से ये मांग की जा रही है जो अब मुहिम में बदल चुकी है। सुशांत केस में नए-नए एंगल लगातार सामने आते रहे हैं। अब जिया खान की मां राबिया खान ने भी सीबीआई जांच की डिमांड (Jia Khan mother Rabiya Khan demand CBI for sushant) की है। उन्होंने अपनी बेटी जिया और सुशांत की मौत में कई सामान्ताएं (Similarity between Sushant and Jia case) बताई हैं। उनका कहना है कि जिन लोगों ने जिया खान का मर्डर किया था, वहीं लोग सुशांत सिंह राजपूत केस में भी (Rabiya Khan said who murdered Jia Khan are connected with Sushant case) शामिल हैं। राबिया खान ने ये भी कि पुलिस पर बहुत ज्यादा पॉलिटिकल दबाव है जिसके वजह से अभी तक ऐसा हो रहा था।

राबिया खान ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है जिसमें वो कह रही हैं कि जैसे उनकी बेटी जिया खान के केस को सुसाइड दिखाने की कोशिश की गई थी वैसे ही सुशांत केस में भी (Rabiya said tried to prove Sushant Jia case like suicidal)किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जैसे मैंने इतना असहाय कभी महसूस नहीं किया जबकि जैसे जिया को मारा गया था वैसे ही सुशांत को भी मारा गया। दोनों सुशांत और जिया को पहले झूठे प्यार के जाल में फंसाया गया, जब वो इन साइकोपैथ के चंगुल में फंस गए (Sushant and Jia successfully trapped) तब उन्हें फिजिकली तकलीफ पहुंचाई गई। दोनों को उनके परिवार और करीबी लोगों से दूर कर दिया गया था। दोनों काम की कमी के कारण पागल और डिप्रेस्ड बताने की कोशिश की (Sushant and Jia declared mentally ill and depressed) गई।

जिया खान की मां ने आगे लिखा- जिया और सुशांत कातिलों को बॉलीवुड माफिया का सपोर्ट मिला। सुशांत और जिया के क्रिमिनल पार्टनर ताकतवर बॉलीवुड माफिया और पॉलिटिशियन से जुड़े हुए (Sushant Jia criminal partners have support of bollywood mafia and politicians) हैं क्योंकि उन्हें पता है उनके इन कारनामों से वहीं लोग बचा सकते हैं। पुलिस पर पॉलिटिकल प्रेशर बनाकर रखा (political pressure on the police) है। ये पूरी तरह से सबूत मिटाते हैं और फिर इसे सुसाइड बताते रहते हैं। इन कहानियों को सपोर्ट दिलवाने के लिए महेश भट्ट आगे आते हैं और डिप्रेशन की कहानी (Mahesh Bhatt depression story) सुनाते हैं। सीबीआई को इन मामलों की जांच करनी चाहिए और दोषियों को सचा देनी चाहिए। नहीं तो ये हैवान बनकर और दूसरे मासूम लोगों को मारते रहेंगे। इन्हें नेताओं और बॉलीवुड माफियों का सपोर्ट मिलता रहता है। गौरतलब हो कि जिया खान भी अपने घर में मृत पाई गई थी। जिसे सुसाइड बताया गया था। लेकिन उनकी मां ने सूरज पंचोली पर गंभीर आरोप लगाए थे।