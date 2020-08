Sushant case में नया खुलासा: एक्टर की मौत के दिन का वीडियो आया सामने, बिल्डिंग के अंदर जाती दिखी एक लड़की, संदिग्ध शख्स से बात की और हो गई गायब

नई दिल्ली | सुशांत सिंह राजपूत केस (Sushant Singh Rajput case) में जहां एक तरफ ईडी और सीबीआई जांच (ED and CBI investigation) में लगे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ कई न्यूज चैनल भी इस केस को लेकर पैनी नजर बनाए हुए हैं। अब तक कई ऐसे स्टिंग सामने आ चुके हैं जिसमें चौंकाने वाले खुलासे होते रहे हैं। अब एक बार फिर ऐसा ही नया दावा सामने आया है। सुशांत के निधन के वाले दिन का एक वीडियो सामने आया है (Sushant death day video) जिसमें मुंबई पुलिस के साथ एक आदमी और एक लड़की को संदिग्ध (one mystery man and girl on crime scene) बताया जा रहा है। ये दोनों ही क्राइम सीन पर कुछ ऐसा करते हैं जो नियमों के खिलाफ है लेकिन फिर भी इन्हें कोई रोकता नहीं।

Who was the Mystery woman at Sushant's building on June 14? Stung guard deepens enigma #CBIForSSR https://t.co/GP3milrXna — Republic (@republic) August 16, 2020

रिपब्लिक टीवी द्वारा साझा किया गया वीडियो सुशांत के निधन के दिन का बताया जा रहा है। पहले उस रूम का वीडियो दिखाया जा रहा है जहां सुशांत मृत पाए गए थे। उनकी बॉडी भी बेड पर पड़ी हुई है। फिर बाहर एक शख्स खड़ा हुआ है जिसे सुशांत का मैनेजर दिपेश सावंत बताया जा रहा है। दिपेश एक काला बैग बाहर (Dipesh with black bag running) लेकर आता है फिर उसे लेकर भागकर जाता है और वापसी में वो बैग गायब हो जाता है। इसी में एक मिस्ट्री वुमन (Mystery women in Sushant building) भी दिखाई देती है जो जल्दबाजी में बिल्डिंग के अंदर घुसती है और दिपेश से कुछ बात करती है। ब्लू और व्हाइट कलर की स्ट्रिप्ट टॉप में ये लड़की थोड़ी देर बाद गायब (Mystery women disappeared) हो जाती है। जहां दिपेश और अनजान लड़की खड़ी हुई है वहीं पर मुंबई पुलिस भी मौजूद है लेकिन वो किसी से कोई सवाल-जवाब करती नहीं दिख रही है। अब इस मिस्ट्री वुमन पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। वहीं कई ट्विटर यूजर्स अलग-अलग दावे भी कर रहे हैं। कोई रिया चक्रवर्ती कह रहा है तो कोई उनकी अच्छी दोस्त जमीला बता रहा है।

She is ethr Rhea or Jameela,Rhea's very gd frnd. Chk out d slpr#CBIForSSR pic.twitter.com/YLqulWX9l2 — Khooshi Singhania (@RadhaRickk) August 16, 2020

सुशांत के परिवार के वकील विकास सिंह (Sushant family lawyer Vikas Singh) ने सीधे तौर पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि क्राइम सीन में मुंबई पुलिस के होते हुए कैसे एक संदिग्ध शख्स और महिला पहुंच जाते हैं (Vikas Singh questioned on mystery girl and man on crime scene) और वो मिस्ट्री गर्ल गायब भी हो जाती है। कहीं ये सबूत मिटाने के लिए तो नहीं किया गया। ये सभी बातें बहुत संदेहजनक हैं।

बता दें कि इससे पहले विकास सिंह ने पोस्टमार्टम में सुशांत की मौत का टाइम ना मेंशन होने पर सवाल उठाया था। उन्होंने कहा था कि जो सबसे अहम पहलू होता है उसे ही रिपोर्ट से गायब कर दिया गया है। ये संदेह पैदा करता है कि उसकी मौत कब हुई। कूपर अस्पताल पहले से ही बदनाम है। वहां सुशांत की बॉडी को लेकर जाना और जल्दबाजी में उसका पोस्टमार्टम कर देना सभी गहरे सवाल खड़ा करता है।