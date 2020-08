Sushant Singh case: सिद्धार्थ पिठानी का बड़ा झूठ आया सामने! Rhea Chakraborty की कॉल डिटेल्स और Instagram से खुलासा

नई दिल्ली | सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) केस में उनके दोस्त और फ्लैटमेट सिद्धार्थ पिठानी (Siddharth Pithani) एक के बाद एक झूठ बोलते हुए नजर आ रहे हैं। सिद्धार्थ उस दिन भी सुशांत के फ्लैट में मौजूद थे जब वो मृत पाए गए। सबसे पहले वहीं शख्स थे जिन्होंने सुशांत को पंखे पर लटका हुआ पाया और उनके परिवार को फोन किया। सिद्धार्थ ने ये भी बताया था कि उन्होंने ही फांसी के फंदे को काटकर सुशांत की बॉडी को नीचे उतारा (Siddharth Pithani said he brought Sushant body down) था। इसके अलावा उन्होंने एक इंटरव्यू में ये भी बताया था कि वो रिया चक्रवर्ती को नहीं जानते (Siddharth Pithani told he did not knew Rhea so well) थे। सुशांत ने ही उन्हें एक बार मिलवाया था लेकिन उनकी कभी ज्यादा बातचीत नहीं हुई इसलिए उनके बारे में उन्हें ज्यादा पता नहीं है। सिद्धार्थ का ये झूठ तब पकड़ा गया (Siddharth Pithani lie caught) जब रिया चक्रवर्ती की हाल ही में कॉल डिटेल सामने आई।

रिया चक्रवर्ती की सीडीआर के मुताबिक, जो कॉल डिटेल सामने (Rhea Chakraborty call detail) आई है उसमें पिछले छह महीने का पूरा कच्चा चिट्ठा मौजूद है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, रिया फोन के जरिए सुशांत सिंह राजपूत के पूरे स्टाफ से लगातार संपर्क (Rhea Chakraborty was in touch with Sushant staff) में रहती थी। वो उनसे क्या बात करती थी ये अभी तक सामने नहीं आ पाया है लेकिन ये जरूर साफ हो गया है कि सुशांत से कहीं ज्यादा रिया उनके स्टाफ को कॉल करती थी। रिया की कॉल डिटेल में उन्होंने सिद्धार्थ पिठानी से लगभग 101 बार बात की (Rhea Chakraborty talked Siddharth Pithani 101 times on phone) है। रिया ये बातचीत ज्यादातर व्हाट्सअप कॉल के जरिए करती थी। ऐसा क्यों करती थी इस बारे में भी अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। वहीं अगर सुशांत से उनकी बातचीत पर नजर डाले तो वो सिर्फ 137 बार ही (Rhea and Sushant talked 137 times on phone) है। यानी कि सिद्धार्थ और सुशांत के साथ बातचीत में कोई ज्यादा फर्क नहीं नजर आता है। याद हो कि सैमुअल हॉकिप जो सुशांत के साथ पहले रहा करते थे उन्होंने लाइव चैट में बताया था कि रिया और सिद्धार्थ की अच्छी दोस्ती (Rhea Chakraborty and Siddharth Pithani friendship) थी।

सिद्धार्थ पिठानी का झूठ रिया चक्रवर्ती के इंस्टाग्राम पोस्ट से भी सामने आ जाता है। रिया ने अपने कई पोस्ट में सिद्धार्थ को टैग (Rhea Chakraborty tagged Siddharth Pithani on Instagram) किया है। उन्होंने अपने कई फोटोज और वीडियो पर क्रेडिट में सिद्धार्थ पिठानी का नाम मेंशन किया है। यानी कि दोनों एक दूसरे के साथ काफी टाइम स्पेंड करते थे। अब सिद्धार्थ ने ये झूठ क्यों बोला ये तो वहीं बता सकते हैं।