Sushant Singh Rajput की आत्महत्या पाताल में दबी एक कुप्पी, इस राज को CBI ही ढूंढ पाएगी ये एक भ्रम है- शिवसेना

नई दिल्ली | सुशांत सिंह राजपूत केस (Sushant Singh Rajput case) को सीबीआई (CBI) को सौंपे जाने के बाद से ही शिवसेना (Shivsena) लगातार बिहार और बीजेपी सरकार पर निशाना साध रही है। गौरतलब हो कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख (Maharashtra Home Minister Anil Deshmukh) ने साफतौर पर सुशांत मामले की सीबीआई जांच से इंकार किया था। उद्धव सरकार इस केस की जांच मुंबई पुलिस से कराने की ही बात करती रही है। अब जब केस सीबीआई को सौंपा जा चुका है तो शिवसेना ने अपने सामना के जरिए इसे राजनीतिकरण बताया है। शिवसेना के द्वारा ये दावा किया गया कि सुशांत केस को सिर्फ सीबीआई ही सुलझा पाएगी ये एक भ्रम है। उन्होंने सुशांत की मौत को एक बार फिर आत्महत्या बताया (Shivsena said Sushant suicide) और इसे पाताल में दबी एक कुप्पी कहा।

शिवसेना के मुखपत्र सामना (Shivsena Saamna) में लिखा गया है कि सुशांत ने आत्महत्या क्यों की? इसका राज जानने में पुलिस लगी हुई है लेकिन ये रहस्य पाताल में दबी एक कुप्पी है। वो कुप्पी सिर्फ बिहार पुलिस या सीबीआई ही ढूंढ पाएगी ये एक तरह का भ्रम (Shivsena said Only CBI will solved Sushant suicide mystery its an illusion) है। बिहार के ब्रह्मेश्वर मुखिया, मुजफ्फरपुर का नवरुणा हत्याकांड के मामले में सीबीआई क्यों किसी भी गुनाहगार को पकड़ नहीं सकी। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मुंबई पुलिस की जांच पर कोई भी सवाल नहीं उठाए गए फिर भी ये केस सीबीआई को सौंप दिया गया। ये देखकर मैं हैरान हूं।

वहीं बिहार के डीजीपी पर भी शिवसेना ने तंज कसा। सामना में लिखा गया कि सीबीआई को केस सौंपे जाने से गुप्तेश्वर पांडे (Bihar DGP Gupteshwar Pandey) बहुत खुश हुए। ये बीजेपी के उम्मीदवार के रूप में चुनाव भी लड़ चुके हैं। अब बस उनका झंडा लेना बाकी था। न्याय और कानून महाराष्ट्र सरकार को ना सिखाया जाए। सुशांत मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हम आदर करते हैं। लेकिन महाराष्ट्र के कानून पर सवाल खड़े किए जाएंगे और बदनाम करने की कोशिश होगी तो उन्हें रोकना पड़ेगा।

बता दें कि सुशांत केस में मुंबई पुलिस की जांच पर लगातार सवाल उठते रहे हैं। सुशांत के परिवार, उनके करीबी और फैंस को भी उनपर यकीन करने से मना किया। जिसके बाद से सुशांत मामले की सीबीआई जांच की मांग की जा रही थी।