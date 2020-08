2 घंटे से ज्यादा नहीं सोते थे सुशांत, फैन ने पीठ पर बनवाया उनका टैटू

सुशांत सिंह राजपूत को क्लास्ट्रोफोबिया था। उन्हें फ्लाइट में बैठने से डर लगता था। यह बात रिया चक्रवर्ती ने एक इंटरव्यू के दौरान बताई थी। सुशांत का एक पुराना वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जो जी कैफे के चैट शो "लुक हू इज टॉकिंग विद निरंजन आयंगर" के दूसरे सीजन का है। इस शो में गेस्ट के रुप में पहुंचे सुशांत ने बताया कि मुझे इनसोम्निया (नींद ना आने की बीमारी) है।। इसलिए मैं 1 दिन में 2 घंटे से ज्यादा नहीं सो सकता।

अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की यादों को अमर रखने के लिए एक फैन ने अपनी पीठ पर सुशान्त का टैटू बनवाया है। गुजरात के भावनगर निवासी इस फैन ने बताया कि यह टैटू उन्होंने सुशांत को न्याय दिलवाने के मकसद से बनवाया है। बालीवुड अभिनेता शेखर सुमन ने कहा, ***** मुझे लगता है कि इस केस की गोपनीयता, संदिग्धता और बढ़ गई है और विश्वसनीयता खत्म हो गई है। सुशांत मामले में जो मुख्य मुद्दा था वह कहीं पीछे रह गया है, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जांच को भटकाने की कोशिश की जा रही है या यह भटक चुका है।" हाल ही रिया चक्रवर्ती ने अपने इंटरव्यू में खुलासा किया था कि पिछले साल यूरोप ट्रिप के दौरान पेरिस में रहते वक्त सुशांत अपने कमरे से बाहर नहीं निकले थे ।इस वक्त का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो को स्वयं सुशांत ने शेयर करते हुए लिखा, "मिकी एंड डिज्नीलैंड"

She is saying #SSR was in his room in paris for straight 3 days and he didn’t come out of his room in #Paris !!! Hello hello, here is d proof of him enjoying in disneyland Paris... Wat a liar she is 😡 #claustrophobia #rajdeepsardesai https://t.co/qaonlvUXjC