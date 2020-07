आत्महत्या करने से पहले Sushant Singh Rajput गूगल पर यह चीजें कर रहे थे सर्च ..

नई दिल्ली। सुशांत सिंह राजपूत (sushant suicide squad) की आत्महत्या को लेकर हर किसी के मन में केवल एक ही सवाल उठ रहा है कि उनकी यह हत्या है या आत्महत्या। इस बात का शक फैंस को ही नही, अब राजनेता (Demand for CBI probe into Sushant Singh's death) से लेकर बॉलीवुड के कुछ सेलेब्स को भी है। और अब वो भी सीबीआई की जांच करने के लिए आवाज उठा रहे हैं। इस मामले में मुंबई पुलिस जांच कर रही है। अब तक सुशांत (Sushant Singh Rajput Death Investigation)से जुड़े 28 लोगों से मुंबई पुलिस पूछताछ कर चुकी है। जिसमें सबसे अहम कड़ी बनकर सामने आई है रिया चक्रवर्ती (Sushant Singh Rajput Suicide Case) जिससे पुलिस गहराई से पूछाताछ कर रही है।

वहीं सुशांत (Sushant Singh Rajput deleted all Instagram posts) से जुड़े ट्वीटर इंस्टाग्राम को भी पुलिस गहराई से खंगाल रही है कि उनके आखिरी पोस्ट क्या थे और जो डिलीट किए गए थे उसमें ऐसा क्या था कि उन्हें इसे डिलीट भी करना पड़ा। हर बारीकी से उनकी मौत के कारणों का पता लगाया जा रहा है। लेकिन इसी खोज के दौरान उनकी मौत से जुड़ी एक बड़ी बात सामने आ रही है।

जानकारी के मुताबिक सुशांत की फॉरेंसिक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि आत्महत्या (Sushant searched for his name on Google) से कुछ देर सुशांत (Sushant Singh Rajput googled his name, read a few articles)ने खुद के बारे में सर्च किया था और अपने बारे में कुछ आर्टिकल्स भी पढ़े थे। रिपोर्ट में कहा गया कि सुशांत ने 14 जून को सुबह 10:15 बजे के आसपास गूगल पर अपना नाम सर्च किया था। बता दें कि बुधवार को सुशांत (sushant singh rajput post mortem report) की विसरा रिपोर्ट भी आ गई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि सुशांत के शरीर में कोई भी रसायन या जहरीला पदार्थ नहीं पाया गया है।

विसरा रिपोर्ट में मृतक के शरीर के अंदर के सैंपल लिए जाते हैं ताकि पता चल सके कि उसमें कोई रसायन या जहरीला पदार्थ तो नहीं है। मालूम हो कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में बताया गया था कि सुशांत की मौत दम घुटने की वजह से हुई है। इसके अलावा उनके शरीर पर किसी भी तरह की बाहरी चोट नहीं पाई गई थी। उनके नाखून भी बिलकुल साफ थे। बता दें कि इससे पहले सुशांत की फाइनल पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में कहा गया था कि यह स्पष्ट रूप से आत्महत्या का मामला है और इसमें कोई साजिश नहीं है।

संजना सांघी से हुई 9 घंटे पूछताछ

जानकारी मुताबिक रिया चक्रवर्ती से पूछताछ करने के बाद सुशांत की को-एक्ट्रेस संजना सांघी भी पुलिस के निशाने पर आई थी क्योंकि उन्होनें ही कुछ समय पहले सुशांत के उपर छेड़छाड़ करने के आरोप लगाए थे। हांलाकि बाद में उन्होनें इस बात को गलत बताया था सुशांत से संजना सांघी पहली मुलाकात फिल्म दिल सेट पर हुई थी यहीं पर उन्हें पता चला कि वो फिल्म में सुशांत सिंह राजपूत के अपोजिट काम कर रही हैं। मीटू मामले में संजना ने कहा कि उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत पर कोई आरोप नही लगाया था और न ही ऐसी कोई घटना हुई थी।