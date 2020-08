Sushant Case: एक्स-मैनेजर Shruti Modi का ED के सामने बड़ा खुलासा, Rhea Chakraborty लेती थी सुशांत के सारे फैसले

नई दिल्ली | सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) की एक्स-मैनेजर श्रुति मोदी (Shruti Modi) मंगलवार को एक बार ईडी दफ्तर (ED Office) पहुंची। उन्हें तीसरी बार बुलाया गया। खबरों के मुताबिक, प्रवर्तन निदेशालय को कुछ जरुरी दस्तावेज चाहिए (Shruti Modi reached ED office with important documents) थे जिसके लिए श्रुति को तीसरी बार बुलाया गया। इसके अलावा सिद्धार्थ पिठानी को भी मंगलवार को कुछ पूछताछ के लिए बुलाया गया था। ईडी से पूछताछ में श्रुति ने बड़ा खुलासा किया और बताया कि सुशांत से जुड़े सारे फैसले रिया चक्रवर्ती ही लिया करती (Rhea Chakraborty took all decisions of Sushant) थी। यहां तक कि सुशांत की फाइनेंशियल चीजों को भी रिया मैनेज करती थी और खुद ही फैसला लेती (Shruti Modi reavealed Rhea took all Financials decisions of Sushant) थी। अभी तक दो बार की पूछताछ में श्रुति ने ये नहीं बताया था। लेकिन इस बार उन्होंने इस बात को कुबूल किया कि रिया कहीं ना कहीं सुशांत की पूरी लाइफ पर कंट्रोल करती (Rhea had whole control on Sushant life) थी।

प्रवर्तन निदेशालय लगातार सुशांत के पिता केके सिंह की शिकायत के आधार पर चीजों को जानने की कोशिश कर रही है। पहली बार जब रिया चक्रवर्ती ईडी दफ्तर पहुंची थी तो उन्होंने कुछ खास सहयोग नहीं किया (Rhea Chakraborty did not cooperate with ED) था। जिसके बाद उन्हें दूसरी बार पूछताछ के लिए सोमवार को बुलाया गया था। हालांकि अभी भी काफी कुछ ऐसा है जो ईडी जानने में लगी हुई है। रिया चक्रवर्ती और उनके सीए के बयान में भी फर्क देखने को मिला (Rhea Chakraborty statement differ from CA) था। सुशांत के पिता द्वारा लगाए गए आरोप में जो 15 करोड़ रुपए उनके बेटे के अकाउंट से गायब हैं उसको लेकर ईडी पूरी तह तक जाने में लगी हुई है। इसी को लेकर प्रवर्तन निदेशालय ने सुशांत की पूर्व मैनेजर और रिया चक्रवर्ती की क्लोज फ्रेंड श्रुति मोदी को तीसरी बार अपने दफ्तर बुलाया। वो कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स लेकर सबसे पहले पहुंची और ईडी के सामने पूछताछ में बड़ा खुलासा किया।

श्रुति ने बताया कि सुशांत से जुड़े हुए सभी फैसले रिया चक्रवर्ती ही लिया करती थी। गौरतलब हो कि सुशातं का परिवार लगातार आरोप (Sushant Singh Rajput family allegations) लगाता रहा है कि रिया ने उनके बेटे की लाइफ पर पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया था। और अब श्रुति मोदी का ये कहना कि रिया ही दिवंगत एक्टर के सारे फैसले लेती थी काफी अहम माना जा रहा है।

बता दें कि श्रुति मोदी के बाद सुशांत के फ्लैटमेट सिद्धार्थ पिठानी (Siddharth Pithani) भी ईडी दफ्तर पहुंचे थे। रिया चक्रवर्ती की कॉल डिटेल में उनका नाम भी कई बार शामिल था। इसके बाद अब सुशांत की बहन मीतू सिंह (Sushant sister Mitu Singh statement) भी अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाने पहुंची हैं। ईडी उनसे भी जानना चाहती है कि उन्हें फिलहाल क्या लग रहा है।