Sushant के फैमिली फ्रेंड ने शेयर किया रिया चक्रवर्ती का वीडियो, कहा- मास्क नहीं संभल रहा है अभी तो डंडे पड़ना बाकी है

नई दिल्ली | सुशांत सिंह राजपूत केस (Sushant Singh Rajput case) की मुख्य आरोपी रिया चक्रवर्ती (Rhea Chakraborty) से आज सीबीआई (CBI Interrogation) पूछताछ कर रही है। रिया से हर एंगल से सीबीआई सवाल-जवाब कर रही है। अब तक मनी लॉन्ड्रिंग, ड्रग एंगल और आपसी रंजिश ऐसे कई तरह के खुलासे हो चुके हैं। मनी लॉन्ड्रिंग और ड्रग एंगल में रिया का नाम सामने आया था जिसके बाद वो लगातार संदिग्ध बनी हुई हैं। सुशांत का परिवार लगातार रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी की मांग कर रहा है। वहीं अब सुशांत के फैमिली फ्रेंड नीलोत्पल मृणाल (Nilotpal Mrinal) ने एक ट्वीट करते हुए रिया पर तंज कसा है। नीलोत्पल अक्सर रिया को लेकर निशाना साधते नजर आते हैं। इस बार उन्होंने रिया के मास्क को लेकर एक बात कही है।

नीलोत्पल मृणाल ने अपने ट्विटर पर ट्वीट (Nilotpal Mrinal Tweet) करते हुए रिया चक्रवर्ती पर निशाना साधा है। उन्होंने रिया का डीआरडीओ गेस्टहाउस की तरफ जाते हुए एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में रिया का बैक साइड दिखाई दे रहा है, वो अपना मास्क सही कर रही हैं। नीलोत्पल ने लिखा- मास्क नहीं संभल रहा है अभी तो डंडे पड़ने बाकी हैं। नीलोत्पल के इस ट्वीट पर सुशांत के फैंस खूब चुटकी ले रहे हैं। वहीं इससे पहले नीलोत्पल ने रिया को लेकर एक और ट्वीट किया था। इसमें उन्होंने रिया के इंटरव्यू (Rhea Chakraborty interview) में कही एक बात पर निशाना साधा था। रिया ने कहा था कि सुशांत उनके सपने में आए (Sushant in Rhea dream) थे और कहा था कि मैं तुम्हारे साथ हूं। नीलोत्पल ने इसी पर तंज कसते हुए लिखा- सुशांत, रिया के सपनों में आया??? हम 14 जून से अभी तक ठीक से सोए नहीं हैं- लगातार उनके बारे में और उनको न्याय दिलाने के बारे में सोचते रहे हैं। वो 8 जून से लेकर 14 जून तक इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर रही थी और वो दर्द में भी- #TAI जिस दिन सीबीआई आएगी ताई खत्म।

SSR came in her dreams ????- we not slept since 14th June till date - kept thinking about him and his justice and SSR coming in her dreams - she posted in her Instagram after 8th June till 14th and she was in pain - #TAI- the day CBI come to you- TAI TAI FISH