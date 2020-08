Rhea Chakraborty के बर्थडे पर Sushant ने करवाई थी शिव पूजा, फरवरी में थे बीमार- फार्महाउस के मैनेजर का खुलासा

नई दिल्ली | बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) के करीबी और उनके कर्मचारिओं से लगातार पूछताछ की जा रही है। अब सुशांत के पावना वाले फार्महाउस के मैनेजर (Sushant Pavna farmhouse) ने बताया है कि सुशांत जब आखिरी बार वहां आए थे तो बीमार थे। उसने बताया कि रिया चक्रवर्ती की बर्थडे पार्टी (Rhea Chakraborty birthday party) भी सुशांत के फार्महाउस पर ही सेलिब्रेट की गई थी। इसके अलावा इस बात का भी खुलासा हुआ कि लॉकडाउन से पहले सुशांत दो-तीन महीने अपने फार्महाउस पर बिताना (Sushant wanted to spend 2-3 months in farmhouse) चाहते थे। उनका सामान भी आ गया था लेकिन बाद में कैंसिल होने की वजह से ऐसा नही हो पाया।

मैनेजर द्वारा इस बात का खुलासा किया गया है कि रिया चक्रवर्ती के बर्थडे पर सुशांत ने भगवान शिव (Sushant kept Shiv Puja on Rhea birthday) की पूजा रखवाई थी। बड़ी सी शिव मूर्ती आई थी। उसके बाद शाम को पार्टी की गई थी। इस पार्टी में सुशांत, रिया और उसका परिवार शामिल (Rhea Chakraborty and her family) था। इसके अलावा वहां का स्टाफ था। सुशांत सर अक्सर रिया के साथ यहां आया करते थे। वहीं रिया के माता-पिता 3 से 4 बार ही यहां आए थे। फरवरी महीने में जब सुशांत सर यहां आए (Sushant wnet farmhouse in febraury month) थे तब उनके साथ रिया नहीं आई थी। उनके साथ सिद्धार्थ पिठानी (Siddharth Pithani), नीरज, कुक केशव और कोई एक शख्स और था। सुशांत सर की तबीयत उस दौरान ठीक नहीं (Sushant was not well last time visited farmhouse) थी इसलिए उन्होंने काफी देर रेस्ट किया था। इसके अलावा उन्होंने बोटिंग की थी और थोड़ा इन्जॉए करके चले गए थे।

मैनेजर ने आगे बताया कि सुशांत सर को फार्मिंग करना पसंद था इसीलिए वो लॉकडाउन के पहले यहां रुकना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने फार्मिंग और राशन का कुछ सामान भी (Sushant wanted to do farming in farmhouse) मंगाया था। लेकिन अचानक उनका प्लान कैंसिल हो गया और वो नहीं आए। इसके बाद कुछ दिन पहले सुशांत की बहन, उनकी जीजा और दोस्त महेश शेट्टी आए थे। वो लोग यहां से उनका सारा सामान लेकर चले गए।