Sushant Singh के पिता ने Rhea Chakraborty पर धमकाने और करियर खत्म करने जैसे लगाए 10 बड़े आरोप,

नई दिल्ली। सुशांत सिंह सुसाइड केस ( Sushant Singh Rajput Suicide Case ) में एक नया मोड़ आ चुका है। सुशांत के परिवार ने एक महीने बाद अपनी चुप्पी तोड़ते हुए एक बड़ा फैसला ले लिया है। रविवार को सुशांत के पिता केके सिंह ( Sushant Father KK Singh ) ने पटना के राजीवनगर पुलिस स्टेशन ( Patna, Rajivnagar ) में रिया चक्रवर्ती ( Rhea Chakraborty ) और उनके परिवार के खिलाफ एफआईआर दर्ज ( FIR File Rhea and her family ) करवा दी है। स पूरे मामले की को देखते हुए बिहार के चार पुलिस अधिकारी मुंबई ( Bihar police officer Reached Mumabi ) पहुंच चुके हैं और अब तक हुई जांच के बारें में जानकारी ले रहे हैं। यही नहीं केके सिंह (K K Singh has made serious allegations on Reha Chakraborty ) ने रिया पर कई गंभीर आरोप भी लगाए है। सुशांत के पिता ने रिया पर एक नहीं बल्कि 10 बड़े गंभीर ( 10 Alligations ) आरोप लगाए हैं। चलिए आपको देते हैं 10 आरोपों की जानकारी।

आरोप नंबर 1

रिया चक्रवर्ती पर केके सिंह ने पहला आरोप यह लगाया है कि 2019 में सुशांत सिंह राजपूत पूरी तरह से ठीक थे। उन्हें किसी भी तरह की मानसिक परेशानी नहीं थीं। लेकिन 2019 में रिया के आते ही ऐसा क्या हुआ कि सुशांत डिप्रेशन का शिकार हो गए। सुशांत की दिमागी परेशानी असल में क्या थी इसकी जांच की जाए?

आरोप नंबर 2

सुशांत के सुसाइड को लेकर पिता केके सिंह ने रिया पर आरोप लगाते हुए कहा कि यदि सुशांत का दिमागी इलाज चल रहा था तो डॉक्टर्स ने एक बार भी परिवार से लिखित और मौखिक अनुमित क्यों नहीं मांगी। मानसिक तौर पर बीमार इंसान के इलाज के लिए पहले परिवार से ही इजाजत लेनी पड़ती है। इस बात की भी जांच करवाई जाए?

आरोप नंबर 3

सुशांत के पिता ने डॉक्टर्स भी कई सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि रिया चक्रवर्ती के कहने पर ही डॉक्टर्स ने सुशांत का इलाज किया है। वह सभी भी उनसे मिले हुए हैं। डॉक्टर्स ने किस-किस चीज़ का इलाज किया है। इस बात की जांच होनी चाहिए। सुशांत को कौन-कौन सी दवाइयां दी जाती थीं? यह भी पता लगाना चाहिए।

आरोप नंबर 4

के के सिंह ने रिया पर आरोप लगाते हुए कहा कि रिया जब जानती थी कि सुशांत की मानसिक स्थिति नाजुक चल रही है तो इस स्थिति में उसका ठीक से इलाज क्यों नहीं कराया और उसके मेडिकल पेपर्स साथ में ले जाने का क्या मतलब था? उन परिस्थितियों में सुशांत को अकेले छोड़ने की वजह से सुशांत ने सुसाइड कर लिया।

आरोप नंबर 5

अभिनेता के पिता का कहना है कि सुशांत फिल्म इंडस्ट्री छोड़कर ऑर्गेनिक खेती करना चाह रहा था। जिसके लिए सुशांत ने महेश संग कुर्ग जाने की तैयारी भी कर ली थी, लेकिन इस बीच रिया ने सुशांत के जाने पर गुस्सा किया। साथ ही इस बात की धमकी भी दी कि अगर सुशांत उनकी बात नहीं मानेगें तो वह मीडिया पर उनकी मेडिकल रिपोर्ट दे देंगी और यह कह देंगी कि वह पागल हैं।

आरोप नंबर 6

रिया चक्रवर्ती पर आरोप लगाते हुए सुशांत के पिता ने कहा कि जब रिया ने सुशांत के बैंक से 15 करोड़ रूपए खर्च लिए थे। तब रिया को लगने लगा कि सुशांत अब उनके किसी काम का नहीं है। जिसके बाद रिया 8 जून को सुशांत के घर से कैश, ज्वेलरी, लैपटॉ, क्रेडिट कार्ड, उनके मेडिकल के सारे पेपर्स और सुशांत के सारे पिन नंबर लेकर चली गई थीं।

आरोप नंबर 7

सुशांत के पिता ने बताया कि जब रिया चक्रवार्ती ने सुशांत का नंबर ब्लाक कर दिया था। तो उन्होंने अपनी बहन से फोन पर बात की थी। जिसमें उन्होंने घबराते हुए कहा था कि रिया सामान लेकर चली गई है और उसने धमकी दी है कि अगर वह उसकी बात नहीं मानेगें तो वह मीडिया में उनकी मेडिकल रिपोर्ट दे देगी और कह देगी कि वह पागल हैं जिसके बाद उन्हें कोई काम नहीं देगा और उनका करियर बर्बाद हो जाएगा।

आरोप नंबर 8

सुशांत की एक्स मैनेजर दिशा के बारे में एक्टर के पिता ने बताया कि रिया ने ही दिशा को सुशांत की सेकेट्री के तौर पर रखवाया था। कुछ समय बाद उसने भी खुदखुशी कर ली। जिसके बाद सुशांत और दिशा को लेकर मीडिया में खबरें में चलने लगी। जिसके बाद सुशांत घबरा गए। इस बीच रिया ने सुशांत का नंबर अपने फोन से ब्लाक कर दिया। जिसके बाद सुशांत को लगने लगा कि रिया कहीं उन्हें इस मामले में फंसा ना दें।

आरोप नंबर 9

सुशांत के पिता ने उनके एक बैंक अकाउंट के बारें में बताया कि कोटक महिंद्रा के अकाउंट में करीबन 17 करोड़ रुपये थे। इस अकाउंट से एक साल के अंदर 15 करोड़ रुपये निकाले गए हैं। जहां पर पैसे खर्च हुए उन तमाम जगहों से सुशांत का कोई लेना देना नहीं है। सुशांत के बैंक अकाउंट और क्रेडिट कार्ड्स की जांच होनी चाहिए कि रिया ने यह पैसे कहां इस्तेमाल किए थे?

आरोप नंबर 10

रिया चक्रवर्ती के आने से पहले ही सुशांत सिंह राजपूत इंडस्ट्री में अपना मुकाम हासिल कर चुके थे। तो अचानक ऐसा क्या हो गया कि रिया के आते ही सुशांत काम ना मिलने को लेकर डरने लगे। इस बात की भी जांच होनी चाहिए।