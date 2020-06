Sushant की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती की महेश भट्ट के साथ पुरानी तस्वीरों पर भड़के लोग, सोशल मीडिया पर उठ रहे कई सवाल

नई दिल्ली | बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या (Sushant Singh Rajput suicide) को लेकर कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। मुंबई पुलिस इस मामले में उनके करीबियों से पूछताछ कर रही हैं। जांच पड़ताल में अभी तक कुछ खास सामने नहीं आया है। हालांकि सुशांत के साइकेट्रिस्ट की मानें तो वो अपनी एक्स-गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे (Sushant Ankita relationship) को मिस करते थे। उन्हें ब्रेकअप का अफसोस (Sushant regretted breakup with Ankita) था। वहीं सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती सोशल मीडिया पर पुरानी कुछ तस्वीरों के चलते ट्रोल हो रही (Sushant girlfriend Rhea trolled) हैं। रिया की डायरेक्टर महेश भट्ट (Rhea Chakraborty Mahesh Bhatt) के साथ कुछ फोटोज सामने आ रही हैं जिसको लेकर सुशांत के फैंस ने सवाल उठाए हैं।

I fail to understand why #SushantSinghRajput was into a relationship with a psycho #MaheshBhatt muse #RheaChakraborty pic.twitter.com/dVT9kwxcnq — Shonali R (@ShonaliR87) June 16, 2020

रिया चक्रवर्ती की जो तस्वीरें महेश भट्ट (Rhea photos with Mahesh) के साथ सामने आई हैं उसमें वो काफी नजदीक दिखाई दे रहे हैं। एक तस्वीर में महेश भट्ट, रिया के कंधे पर अपना सिर रखे हुए हैं। वहीं एक फोटो में रिया खुद उनको अपने गले से लगाए हुए हैं। इस तस्वीरों को लेकर यूजर्स रिया के साथ-साथ महेश भट्ट (Mahesh Bhatt) की भी आलोचना कर रहे हैं। करण, सलमान के बाद अब लोग महेश भट्ट को भी बायकॉट (Mahesh Bhatt boycott appeal) करने की मांग कर रहे हैं। सुशांत के फैंस का कहना है कि रिया (Rhea Chakraborty) अगर उनकी गर्लफ्रेंड थीं तो उनका महेश भट्ट से इस तरह की नजदीकी का क्या मतलब है। वहीं सुशांत की मौत के बाद महेश भट्ट के भाई मुकेश भट्ट के बयान को लेकर भी लोगों का गुस्सा सामने आ रहा है।

#JusticeForSushantSinghRajput #MaheshBhatt Is trying to remove his hashtags from the twitter trends and misleading the media

Waahh!!! pic.twitter.com/ulZ2jeONUF — Evika (@myshades22) June 16, 2020

सुशांत की मौत के बाद बॉलीवुड को लेकर कई खुलासे होने के बाद फैंस न्याय की मांग कर रहे हैं। स्टार किड्स को लेकर यूजर्स बुरी तरह से नाराज हैं। सलमान (Salman Khan trolled) और करण जौहर (Karan Johar trolled) को लेकर लोगों का गुस्सा भड़का हुआ है। कहीं उनके पोस्टर्स जलाए जा रहे हैं तो ट्विटर पर उनका बहिष्कार किया जा रहा है। इसके चलते कई बड़े सेलेब्स के फॉलोअर्स में भी कमी आई है।