Sushant Singh Rajput का पुराना इंटरव्यू आया सामने, एक्टर ने खुद बताई थी क्लॉस्ट्ररोफोबिया होने की बात मगर नहीं बना कमजोरी

नई दिल्ली | सुशांत सिंह राजपूत केस (Sushant Singh Rajput case) में हर रोज एक नई बात सामने आती है। हाल ही में रिया चक्रवर्ती (Rhea Chakraborty) ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि सुशांत को फ्लाइट में क्लॉसट्रोफोबिया महसूस होता था और इसके लिए वो एक मेडिसिन लिया करते थे। हालांकि सुशांत के फैंस, परिवार और उनके करीबियों ने इस बात से साफ इंकार कर दिया था। लेकिन अब सुशांत का ही 2015 का एक वीडियो इंटरव्यू वायरल (Sushant old interview viral) हो रहा है जिसमें वो खुद ये बताते नजर आ रहे हैं कि वो क्लॉसट्रोफोबिक (Claustrophobic) हैं। जहां रिया चक्रवर्ती की इस बात को बिल्कुल गलत माना जा रहा था और सुशांत के ऐसे कई वीडियोज भी सामने आए जहां वो प्लेन उड़ाते हुए दिख रहे हैं।

Sushant himself once revealed that he suffered from claustrophobia affirming what Rhea Chakraborty said that he had the problem and hence in the aeroplane (because of closed space) he used to take the medicine Modafinil. @Tweet2Rhea #SushanthSinghRajput #RheaChakrobarty pic.twitter.com/wZZ3yAObzC