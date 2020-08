CBI को मिला बड़ा सबूत! कूपर हॉस्पिटल के डॉक्टर्स के बयान से बड़े राज से उठा पर्दा.. Sushant के पोस्टमार्टम को लेकर बताई ये बात

नई दिल्ली | सुशांत सिंह राजपूत केस (Sushant Singh Rajput case) में एक के बाद एक नए बड़े खुलासे सामने आ रहे हैं। हाल ही में सीबीआई (CBI) ने कूपर हॉस्पिटल के डॉक्टर्स (Cooper Hospital doctors) से पूछताछ की थी। जिसमें उनके बयान से सीबीआई संतुष्ट नहीं हुई है। डॉक्टर्स से सुशांत का पोस्टमार्टम रात में करने को लेकर सवाल किया गया। उनसे पूछा गया कि आखिर उन्होंने रात में जल्दबाजी में सुशांत की अटॉप्सी क्यों की। सुशांत का कोविड 19 का टेस्ट (Sushant covid 19 test) भी नहीं किया गया था। जबकि कोरोनावायरस के वक्त में हर किसी का कोविड टेस्ट किया जाता है। इसके लेकर भी डॉक्टर्स के जवाब सीबीआई को संदेहजनक लगे।

शनिवार को सीबीआई की एक टीम कूपर हॉस्पिटल पहुंची थी। जहां पांच डॉक्टरों से पूछताछ की गई जिन्होंने सुशांत का पोस्टमार्टम किया (Sushant postmortem) था। उनसे पूछा गया कि उन्होंने नियम के खिलाफ जाकर बिना कोविड टेस्ट के पोस्टमार्टम कैसे किया। टाइम्स नाऊ के रिपोर्ट के मुताबिक, एक डॉक्टर ने इस पर कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके अलावा रात को आर्टिफिशियल लाइट में सुशांत का पोस्टमार्टम किए जाने पर सीबीआई ने जब उनसे सवाल किया। तो एक डॉक्टर ने बताया कि मुंबई पुलिस के कहने पर उन्होंने ऐसा किया (Sushant postmortem was done on order of Mumbai Police) था। उनसे कहा गया था कि सुशांत का पोस्टमार्टम जल्दी कर दो।

#Breaking | CBI officials question the doctors who conducted the autopsy of Sushant. When asked the reason why autopsy was conducted in a hurry, they allege Mumbai Police asked them to do so.



