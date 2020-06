Sushant के साथ रिश्ते को लेकर Mahesh Bhatt के पास जाती थीं Rhea Chakraborty, ऑफिस फ्रेंड के पोस्ट से हुआ खुलासा

नई दिल्ली | सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) की मौत के बाद उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती (Rhea Chakraborty) भी सोशल मीडिया पर लगातार ट्रोल हो रही हैं। जिसके पीछे का मुख्य कारण रिया और महेश भट्ट की पुरानी फोटोज (Mahesh Rhea post viral) कुछ दिन पहले वायरल होने लगी थीं। जिसको लेकर सोशल मीडिया पर सुशांत के फैंस ने रिया चक्रवर्ती को खूब खरी-खोटी सुनाई (Sushant fans on Rhea) थी। उसके बाद रिया ने अपने इंस्टाग्राम का कमेंट सेक्शन भी बंद कर (Rhea off comment) लिया और वो ट्रोल हो गईं।

अब हाल ही में महेश भट्ट के ऑफिस की एक राइटर सुहृता दास (Suhrita Das facebook post) की 14 जून की एक पोस्ट वायरल होने लगी हैं। जिसमें उन्होंने बताया है कि रिया, सुशांत के साथ अपने रिश्ते को लेकर बहुत सजग थीं और महेश भट्ट से काउंसिलिंग लिया करती थीं।

सुहृता ने अपने फेसबुक अकाउंट (Suhrita Das post for Rhea) में 14 जून को एक पोस्ट करते हुए लिखा था- डियर रिया, जब दुनिया सुशांत सिंह राजपूत के लिए दुख रही होगी और मैं उसपर शॉक्ड होते हुए तुम्हारे साथ खड़ी हूं। मैंने चुपचाप तुम्हारे सुशांत को साथ रखने और ठीक करने के असंभव प्रयासों को देखा है। एक मां और नागरिक होने के नाते ये मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं एक बार बताऊं कि क्लिनिकल डिप्रेशन विनाशकारी है जिसका चिकित्सा विज्ञान में इसका कोई हल या उत्तर नहीं है। हर वक्त तुम महेश भट्ट साहब के पास ऑफिस आती थीं कासंसिलिंग के लिए (Rhea counseling from Mahesh Bhatt) आती थीं। उनसे सलाह लेती थीं। फोन पर बात करती थी। मैंने तुम्हारी स्ट्रगल जर्नी (Rhea struggle with Sushant relationship) देखी है। सुशांत की छत पर की शाम को भूल पाना कठिन है जब ये लगा कि सबकुछ नॉर्मल है लेकिन वो दूर जा रहा था। महेश सर ये देख चुके थे और इसीलिए उन्होंने अपने मास्टर यूजी से उसे परवीन बाबी की चेतावनी देते हुए कहा था कि दूर चले जाओ या ये तुम्हे साथ लेकर चला जाएगा। तुमने अपना सबकुछ दिया और उससे ज्यादा भी। लव यू मेरी जलेबी। स्ट्रॉन्ग रहो।

महेश भट्ट की कर्मचारी (Suhrita Das) के इस पोस्ट के सामने आने के बाद ये साफ है कि रिया चक्रवर्ती, सुशांत के साथ अपने रिश्ते को बेहतर करने के लिए महेश भट्ट से सलाह लिया करती थीं कि उन्हें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए।