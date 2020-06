Sushant singh की मौत के बाद Karan Johar पर भड़के फैंस, ट्विटर पर किया अनफॉलो

नई दिल्ली। बॉलीवुड में लगातार हो रही एक्टर की मौतों को देख ऐसा लगता है साल 2020 फिल्म इंडस्ट्री के लिए सबसे मनहूस साल है, एक के बाद एक स्टार अपने चाहने वालों को छोड़ कर दुनिया को अलविदा करते गए। वैसे तो किसी का भी दुनिया से जाना बहुत तकलीफदेह होता है लेकिन जब सुशांत सिंह राजपूत (Sushant singh death)जैसे युवा कलाकार के मौत की खबर आई तो पूरा देश गम में डूब गया। सुशांत सिंह की मौत के साथ लंबे समय से चली आरही ये बहस कि बॉलीवुड में नेपोटिजम का बोलबाला है, एक बार फिर से शुरू हो गई है। भाई-भतीजाबाद के मुद्दे पर सोमवार को ट्विटर पर सुशांत सिंह(Sushant singh death) के चाहने वाले ने आलिया भट्ट और करण जौहर(Karan johar troll )की जमकर क्लास लगाई। इस मुद्दे पर फैंस दोनों को घड़ियाली आंसू बहाने वाला बताया।

सुशांत सिंह (Sushant singh death)की मौत के बाद कंगना रनौत ने एक वीडियो पोस्ट कर बॉलिवुड में भाई-भतीजबाद पर करारा वार किया है। सुशांत की मौत पर बॉलीवुड के कई दिग्गजों ने भी सवाल खड़े किए हैं, उनमें शेखर कपूर, विवेक ओबेरॉय और दूसरे लोगों ने बॉलिवुड में ऐसे लोगों को निशाने पर लिया। ज़्यादातर लोगों ने मशहूर प्रड्यूसर-डायरेक्टर करण जौहर पर सवाल उठाए हैं।

इसको लेकर बीते मंगलवार को ट्विटर पर #KaranJoharIsBULLY हैसटैग ज़बरदस्त ट्रेंड करने लगा। इसी के साथ इस हैसटैग को लेकर लोगों ने ज़बरदस्त ट्वीट कर करण जौहर को बॉलिवुड में नेपोटिजम को बढ़ाने वाला करार दिया। आरोप लगाने वालों ने करण पर आरोप लगाया कि करण जो सच में टैलंटेड उन्हें मौका ना दे कर बड़े स्टार्स के बच्चों को फिल्मों में ब्रेक देते हैं। अब तो लोगों के गुस्से का यह हाल है कि वे करण जौहर को ट्विटर पर अनफॉलो करने लगे हैं।

Two Shades of bollywood..



Share if you feel the same.. #KaranJoharIsBULLY pic.twitter.com/jOzrRp33aK