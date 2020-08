Rhea Chakraborty सुशांत को बहनों से रखती थी दूर, भाई से मिलने के लिए बहनें करती थी घंटों बाहर खड़े रहकर इतंजार

नई दिल्ली। सुशांत राजपूत (Sushant Singh Rajput ) की मौत को 2 महिना पूरा होने वाला है इतने लंबे समय के बाद अब सुशांत को न्याय मिलने वाला है। अपनी ही गर्लफ्रेंड रिया चक्रतर्वी की साजिश का शिकार हुए सुशांत (Sushant Committed Suicide )की मौत से जुड़े राज अब सीबीआई ने खोलने शुरू कर दिए है। इसी के बीच रिया चक्रवर्ती (Rhea Chakraborty) का एक और खुलासा सामने आया है कि वो किस तरह से सुशांत को अपने कब्जे में किए हुए थी जिसके चलते सुशांत (Sushant Singh Rajput family) के परिवार भी अपने भाई से मिलने के लिए घटों उसका इंतजार घर के बाहर किया करता था।

अभी हाल ही में सुशांत(Sushant Singh Rajput sister) की बहन ने बताया है कि रिया (Riya had tortured Sushant)ने सुशांत को इस तरह से कंट्रोल में ले लिया था कि वो परिवार वालों को भी उससे मिलने के लिए रोक लगाती थी।यह बात सुशांत(Sushant Singh Rajput's former cook has revealed that Rhea Chakraborty )के घर पर काम करने वाले कुक ने भी बताई है कि जब एक बार सुशांत की दोनों बहनें भाई की परेशानी की खबर सुनने के बाद जब उनसे मिलने आई थीं। तब नीचे खड़े होकर बहनों ने सुशांत को मैसेज के द्वारा सूचित किया था कि- हमलोग तुम्हारे घर के नीचे हैं मिलना चाहते हैं। हमारे साथ तुम्हारा पुराना कुक भी है। जिसके बाद तुरंत जवाब आया-आज नहीं मिल सकते। उस रोज दोनों बहनों ने नीचे खड़े होकर अपने भाई का करीब एक घंटे तक इंतजार किया था। अब पुलिस की जांच में यह बात भी सामने आई है कि उस दिन सुशांत की बहनों को जवाब उनके भाई की ओर से नही, बल्कि बल्कि रिया चक्रवर्ती के द्वारा दिया गया था। क्योंकि उस वक्त रिया ने सुशांत को नशीली दवा देकर सुला दिया था। रिया नहीं चाहती थी कि वे अपनी बहनों से मिलें।

कॉल डिटेल से खुले कई राज :

सीबीआई जांच में जब सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput Case) की कॉल डिटेल खंगाली तो कई चौंकाने वाली बातें सामने आईं। जानकारी के अनुसार सुशांत सिंह (Sushant Singh Rajput's call details) ने महज 59 आउटगोइंग कॉल की थी।एक स्टार के मोबाइल पर इतनी कम आउटगोइंग कॉल का होना काफी आश्चर्य वाली बात थी। सुशांत ने पूरे साल में अपने पिता केके सिंह से महज छह बार बात की थी। यह कहा जा रहा कि रिया चक्रवर्ती ने सुशांत के साथ कुछ ऐसा कर दिया था कि सुशांत अपने परिवार वालों से पूरी तरह से कटने लगे थे। रिया ने उनके फोन कॉल तक पर रोक लगा रखी थी।

सुशांत केस सीबीई जांच

बता दे कि सुशांत (Sushant Singh Rajput suicide) ने 14 जून को बांद्रा स्थित अपने घर में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली थी। इस मामले की जांच कर रही मुंबई पुलिस ने बॉलीवुड के कई बड़े दिग्गजों के बयान लिए थे लेकिन सुशांत की मौत के कारणों का राज खोलने में वह नकामयाब रही अब इसकी जांच सीबीई के हाथों हो रही है जिससे कई एक एक करके कई बड़े खुलासे सामने आ रहे हैं।