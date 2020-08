Sushant मौत मामले में बोली बिहार पुलिस- Rhea Chakraborty का पता नहीं चल पा रहा है, हम कोशिश कर रहे हैं

नई दिल्ली | सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput case) केस में संगीन आरोपों से घिरी रिया चक्रवर्ती (Rhea Chakraborty) उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद से ही गायब हैं। बिहार पुलिस (Bihar police) बीते दिनों जब रिया के घर गई थी तो वहां पर नहीं मिली थी। उसके बाद रिया ने अपना फोन भी बंद कर (Rhea phone is off) लिया। अब एक बार फिर बिहार पुलिस ने बताया है कि वो रिया चक्रवर्ती की लोकेशन भी ट्रैक नहीं कर (Bihar Police says not able to track Rhea Chakraborty location) पा रहे हैं। गौरतलब हो कि मुंबई पुलिस की तरफ से की गई पूछताछ और छानबीन में सुशांत के परिवार को कुछ खास भरोसा नहीं नजर आया। जिसके बाद अब पटना पुलिस को उन्होंने एफआईआर के साथ कम्पलेन दर्ज कराई है। पटना पुलिस की एक टीम मुंबई में इस वक्त जांच में जुटी हुई है।

बिहार के डायरेक्टर जनरल गुप्तेश्वर पांडे (Bihar DGP Gupteshwar Pandey) ने बताया है कि इनवेस्टिगेशन अभी शुरुआती स्टेज पर है और कोर्ट में भी फंसी हुई है। हम रिया की लोकेशन अभी तक नहीं पता कर पाए हैं लेकिन हम कोशिश कर (Bihar police says unable to locate Rhea Chakraborty) रहे हैं। रिया ने जो पेटिशन डाली है उस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला अभी आना बाकी है। इसीलिए मुंबई पुलिस भी अभी दस्तावेज का इंतजार कर रही है। चार लोगों की टीम मुंबई में सुशांत के केस में तहकीकात कर रही है। ये भी कहा गया था कि अगर सुशांत सिंह के पिता केके चाहते हैं तो वो सीबीआई जांच की मांग कर सकते (Sushant Singh father can demand CBI) हैं। डीजीपी ने ये मुंबई पुलिस के बुरे बर्ताव वाली खबर से इंकार (DGP dismissed Mumbai Police was mistreating Bihar officials) किया। उन्होंने कहा कि मुंबई पुलिस की तरफ से भरोसा दिलाया गया है वो इस केस में पूरी तरह से कॉपरेट करेगी।

डीजीपी ने आगे कहा कि सुशांत सिर्फ बिहार का ही नहीं बल्कि पूरे देश का बेटा था। हम उसे न्याय दिलाने की पूरी कोशिश कर (Bihar police says we are trying to bring justice to Sushant) रहे हैं।

वहीं दूसरे अधिकारी कैसर आलम की तरफ से कहा गया था कि अभी रिया चक्रवर्ती से कोई सवाल नहीं किए जाएंगे। अभी इसकी जरूरत नहीं है। वो हमारी निगरानी में हैं।

इससे पहले बिहार के सीएम नीतीश कुमार के करीबी सहयोगी मंत्री संजय कुमार झा ने कहा था कि अगर सुशांत की फैमिली सीबीआई जांच की मांग करेगी तो मुख्यमंत्री जरूर एक्शन लेंगे।

बता दें कि रिया चक्रवर्ती पर सुशांत के पिता केके सिंह ने गंभीर आरोप लगाए हैं। रिया चक्रर्ती और उनका परिवार इस मामले में संदेह के घेरे में हैं।