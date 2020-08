Sushant Singh Rajput case: CBI को मुंबई पुलिस नहीं कर रही सहयोग, पोस्टमार्टम रिपोर्ट देने से किया इंकार

नई दिल्ली | सुशांत सिंह राजपूत केस (Sushant Singh Rajput case) में बिहार सरकार की अपील के बाद केंद्र सरकार ने मामले को सीबीआई (CBI) को ट्रांसफर कर दिया था। जिसके बाद CBI इस केस को बारीकि से देख रही है। अब खबर आई है कि जब सीबीआई ने केस को लेकर सुशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मुंबई पुलिस से मांगी तो इसे उन्होंने देने से साफ इंकार कर (Mumbai Police refused to give Sushant postmortem report to CBI) दिया है। याद हो मुंबई पुलिस का यही रवैया बिहार पुलिस के साथ भी नजर (Mumbai Police did not cooperate with Bihar Police) आया था। जहां एक तरफ सुशांत का परिवार और पूरा देश इस केस की सीबीआई जांच की मांग कर रहा (Sushant Singh Rajput CBI demand) है तो वहीं रिया चक्रवर्ती की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ याचिका डाली गई (Rhea Chakraborty plea in SC to transfer Sushant case) थी। रिया चक्रवर्ती की ये डिमांड थी कि सुशांत का केस मुंबई का है तो उसे वहीं ट्रांसफर किया जाए।

मुंबई पुलिस और रिया चक्रवर्ती का रुख एक जैसा दिखाई दे रहा है इसपर सवाल उठ रहे हैं। सुशांत के परिवार को मुंबई पुलिस के इसी बर्ताव के चलते सीबीआई जांच की मांग करनी पड़ी थी। हालांकि अब मुंबई पुलिस सीबीआई को भी सहयोग नहीं कर रही (Mumbai Police did not cooperate with CBI) है। खबरों की मानें तो सुशांत की मेडिकल रिपोर्ट को मुंबई पुलिस ने सीबीआई को देने से इंकार कर दिया है। इसके अलावा केस से जुड़ी जो भी जानकारियां हैं उसे भी मुंबई पुलिस सीबीआई को नहीं देना चाहती (Mumbai Police refused to give Sushant case details) है। सीबीआई ने साफतौर पर कहा है कि अभी तक उन्हें इस केस से जुड़ी कोई भी जानकारी मुंबई पुलिस की तरफ से नहीं दी गई है।

वहीं महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra Government) का इस मामले में कहना है कि सुशांत केस की सीबीआई जांच लीगल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी इसे अनुमति नहीं दी है। इसे मुंबई पुलिस को ही करने देना चाहिए। फिलहाल सुशांत केस में रिया की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में अभी सनुवाई (SC hearing on Rhea Chakraborty plea) जारी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने के बाद साफ हो जाएगा कि ये केस मुंबई पुलिस हैंडल करेगी या फिर सीबीआई?