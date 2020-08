Sushant को अंडरवर्ल्ड के क्रिमिनल्स ने मारा, पैसों का ट्रांसफर उलझाने के लिए- RAW के पूर्व अफसर एनके सूद ने फिर किया दावा

नई दिल्ली | सुशांत सिंह राजपूत मामले (Sushant Singh Rajput case) में नए खुलासे बंद होने का नाम नहीं ले रहे हैं। ये केस अब सीबीआई (CBI) को सौंप दिया गया है लेकिन हर रोज इसमें एक नया एंगल निकलकर सामने आ जाता है। रॉ (RAW) के पूर्व एजेंट एनके सूद (NK Sood) ने एक बार फिर चौंकाने वाली बात कही है। वो पहले भी सुशांत की मौत का कनेक्शन अंडरवर्ल्ड (Sushant death underworld connection) से जोड़ते रहे हैं। उन्होंने दावा किया है कि सुशांत की मौत में अंडरवर्ल्ड की बड़ी भूमिका है इसमें कोई शक नहीं है। ये क्रिमिनल बड़ी ही सफाई से अपना काम करते हैं। पैसों का ट्रांसफर सिर्फ पुलिस को उलझाने के लिए किया गया (Sushant money transfer is for divert attention) है ताकि कहीं और ध्यान ना सके। ये भी हो सकता है कि सुशांत को उसके नौकरों या स्टाफ द्वारा मरवाया गया हो। उन्हें पैसों का लालच दिया गया हो।

