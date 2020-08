Sushant case: क्या Shruti Modi बनेंगी प्राइम विटनेस, Rhea Chakraborty ने सुशांत को तीन महीने बेहोश रख करवाए चेक पर सिग्नेचर?

नई दिल्ली | सुशांत सिंह राजपूत केस (Sushant Singh Rajput case) में हर रोज एक नया मोड़ देखने को मिल रहा है। ईडी मनी लॉन्ड्रिंग (ED money laundering) मामले में सुशांत के पिता द्वारा दर्ज एफआईआर में शामिल सभी आरोपियों से पूछताछ कर चुकी हैं। जिसमें सुशांत की एक्स-मैनेजर रही श्रुति मोदी (Shruti Modi) ने बताया था कि रिया चक्रवर्ती (Rhea Chakraborty) ही दिवंगत एक्टर का सारा काम देखती थी। जिसमें उनकी फानेंशियल चीजे (Rhea Chakraborty handle Sushant financial things) भी शामिल हैं। अब एक और नई बात सामने आ रही है। ऐसी खबरें हैं कि श्रुति मोदी ने ईडी के सामने पूछताछ में ये बताया है कि रिया ने सुशांत को बेहोश रखकर उनसे कई बार चैक पर साइन (As per reports Rhea signed check by Sushant) करवाया। जिसको लेकर श्रुति मोदी को अब प्राइम विटनेस भी बनाया जा सकता है।

श्रुति मोदी को ईडी ने मंगलवार यानी कि 11 अगस्त को कुछ जरूरी दस्तावेज जमा करने को कहा था। इस दौरान उनसे कुछ पूछताछ भी की गई थी। जिसमें श्रुति मोदी ने ये बताया था कि रिया चक्रवर्ती, सुशांत के सारे फैसले लिया करती थी। फाइनेंस से जुड़े निर्णय भी वही लेती थी। यहां तक कि सुशांत के फोन भी रिया ही रिसीव किया करती थी। श्रुति के मुताबिक रिया का पूरा कंट्रोल सुशांत पर था। अब हाल ही में ट्विटर पर सुशांत की फ्रेंड स्मिता पारिख ने एक ट्वीट को रिट्वीट (Sushant friend Smita Parikh retweet) किया है। जिसे प्रियांजली नाम के अकाउंट से किया गया है और ऐसा दावा किया जा रहा है कि श्रुति मोदी ने ईडी को ये भी बताया है कि रिया सुशांत से चैक पर साइन करवाती (Twitter user claims Shruti revealed Rhea made Sushant unconscious for 3 months) थी। ट्विटर पर लिखा गया है- ईडी के सामने रिया ने बताया कि रिया ने सुशांत को तीन महीने तक मेडिसिन के जरिए बेहोश रखा और उससे चेक पर सिग्नेर पर करवाती रही। इस दौरान रिया ने काफी पैसा सुशांत के अकाउंट से (Rhea took Sushant sign on cheque) निकाला। सुशांत केस में श्रुति मोदी स्टेट विटेनस बनने को तैयार हो (As per reports Shruti Modi becomes prime witness) गई हैं। बहराल ईडी की तरफ से ऐसा कोई भी बयान नहीं जारी किया गया है। लेकिन अगर ऐसा श्रुति मोदी ने ऐसी कोई जानकारी दी है तो ये सुशांत केस में अहम कड़ी साबित हो सकती है।

बता दें कि सुशांत केस में ईडी रिया चक्रवर्ती, उनके भाई शॉविक चक्रवर्ती, उनके माता-पिता, सिद्धार्थ पिठानी से भी पूछताछ कर चुकी है। इसके अलावा ईडी ने सुशांत की बहन मीतू सिंह से भी जवाब तलब किया था। वो जानना चाहती थी कि उन्हें केस को लेकर क्या लगता है। सुशांत के निधन के दिन क्या, कैसे हुआ।