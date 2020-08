Sushant case में खुलासा: 14 लाख है Rhea Chakraborty की सालाना आय फिर भी खरीदें दो महंगे फ्लैट, ED कर रही है जांच

नई दिल्ली | सुशांत सिंह राजपूत केस (Sushant Singh Rajput case) में 10 अगस्त को एक बार फिर ईडी ने रिया चक्रवर्ती को पूछताछ के लिए बुलाया (ED again summon Rhea Chakraborty on 10 August) है। गौरतलब हो कि 7 जून को प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) के दफ्तर में रिया चक्रवर्ती से लगभग 9 घंटे की लंबी पूछताछ चली थी जिसमें उनका खास सहयोग ना करने की खबर सामने आई थी। रिया ईडी के कई सवालों के जवाब नहीं दे पाई थी और इंकार कर रही (Rhea Chakraborty was not able to give answers to ED) थी। अब इस पूछताछ से एक नया खुलासा सामने आया है। खबरे आई थी कि रिया की इनकम और इन्वेस्टमेंट में कुछ झोल (Rhea income and investment mismatch) नजर आ रहा था। अब पता चला है कि रिया ने ईडी को अपनी सालाना इनकम की जानकारी दी थी। जिसके बाद उनके दो महंगे फ्लैट पर सवाल खड़ा हो (Rhea Chakraborty two flats) रहा है।

ईडी के सुत्रों के हवाले से खबर आई है कि रिया पहले कोई भी जानकारी देने से इंकार कर रही थी। उनका कहना था कि वो अपने वकील के सामने ही जवाब देंगी लेकिन जब ये उनसे लिखित में मांगा गया तब उनके तेवर थोड़े बदले दिखाई दिए। रिया ने ईडी को बताया कि उनकी पूरे साल की इनकम 14 लाख रुपए के आसपास ही (Rhea Chakraborty yearly income 12 lakh rupees) है। इस पर उनसे सवाल किया गया कि इतनी कम आय में उन्होंने दो महंगी प्रॉपर्टीज कैसे खरीदीं। जिसमें एक में रिया ने लोन की बात बताई थी जबकि दूसरे के लिए उनके पास कोई जवाब नहीं था। रिया के दो फ्लैट के अलावा सुशांत की सभी कंपनियों में उनका और उनके भाई शॉविक का नाम क्यों है (Sushant two companies have Rhea and showik Chakraborty name) इसपर भी वो जवाब देने से कतराती नजर आई।

वहीं रिया के बैंक खातों को लेकर भी सवाल किया गया था। उन्होंने बताया कि उनके दो बैंक अकाउंट्स है लेकिन इसमें कितने रुपए हैं इसपर वो कुछ नहीं (Rhea Chakraborty did not give answer on bank account details) बोली। ऐसे कई अनगिनत सवाल हैं जिनका जवाब ईडी तलाश कर रही है। रिया को भी पूछताछ के लिए फिर से इसीलिए बुलाया गया है ताकि वो इस बार पूरी तरह से सहयोग कर सभी सवालों के सही से जवाब दें। फिलहाल ईडी ने रिया के दो फोन और उनके पिता के फोन का बैकअप डाटा भी किया है।