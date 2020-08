Sushant case में SC की तरफ से CBI की मंजूरी के बाद को-एक्ट्रेसेस ने जताई खुशी, कहा- निष्कर्ष पर ना पहुंचे अब सीबीआई को काम करने दें

नई दिल्ली | सुशांत सिंह राजपूत केस (Sushant Singh Rajput case) में आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया और सीबीआई जांच (Supreme Court says CBI will probe Sushant case) का आदेश देकर दिवंगत एक्टर के लिए न्याय की गुहार लगा रहे लोगों को राहत की सांस दी। सुप्रीम कोर्ट ने तीन मिनट में अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि बिहार सरकार का एफआईआर दर्ज करना गलत नहीं (SC says register FIR in Bihar was not wrong) बल्कि मुंबई पुलिस की तरफ से इस केस में अब तक कोई जांच नहीं की गई है। इस केस की अब सीबीआई जांच करेगी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते ही सुशांत का परिवार और फैंस के अलावा कई सेलेब्स (Sushant family, friends and fans happy after CBI probe) ने भी इस पर खुशी जताई।

This is a positive step 🙏 Please let’s respect this moment, and let the CBI do their work now! Please let’s stop speculating and coming to conclusions on our own .. #CBIforSSR #SushanthSinghRajput — Parineeti Chopra (@ParineetiChopra) August 19, 2020

सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) के साथ फिल्म शुद्ध देसी रोमांस (Shudd Desi Romance) में काम कर चुकी एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा (Parineeti Chopra) ने ट्वीट किया और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को एक पॉजिटिव स्टेप बताया। उन्होंने लिखा- ये एक सकारात्मक कदम है। प्लीज इस पल की रिस्पेक्ट करें और सीबीआई को अपना काम करने दें। प्लीज आंकलन लगाना बंद करें और अपने हिसाब से किसी निष्कर्ष पर ना पहुंचे। हालांकि सुशांत के फैंस ने परिणीति को बुरी तरह से ट्रोल कर दिया।





वहीं सुशांत की आखिरी फिल्म दिल बेचारा की एक्ट्रेस संजना सांघी (Dil Bechara actress Sanjana Sanghi) ने भी अपने इंस्टाग्राम पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एक पोस्ट किया। उन्होंने अपनी इंस्टा स्टोरी पर लिखा- दो महीने के दर्द के बाद आखिरकार न्याय का फैसला आ गया। सच में शक्ति होती है और उसकी जीत (Sanjana Sanghi on CBI probe) होगी। इसके अलावा संजना ने सुशांत की बहन को भी टैग किया है। उन्होंने लिखा- आपको और पूरे परिवार को इस लड़ाई में प्यार, शांति और शक्ति।



बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत केस में लगातार नए खुलासे होते रहे हैं। मुंबई पुलिस की जांच पर सवाल उठते रहे हैं जिसे अब सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है। वहीं रिया चक्रवर्ती (Rhea Chakraborty) जो इस केस की मुख्य आरोपी हैं उनकी अपील भी अब खारिज हो चुकी है। अब सीबीआई नए सिरे से इस केस की पूरी जांच करेगी। इसके लिए मुंबई पुलिस के पास मौजूद सभी सबूत उन्हें जमा करने होंगे।