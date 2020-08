Sushant Singh Rajput के निधन को 2 महीने पूरे होने पर रखी गई ग्लोबल प्रेयर मीट, गर्लफ्रेंड Ankita Lokhande ने लोगों से कैंपेन में जुड़ने की अपील की

View this post on Instagram

Miracle-Man🔱 A Startling soul🌟⭐️💫. An awe-inspiring personality 🪐🌏⭐️🌗 You will be missed Sushant 🌺🌸 ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् ‬ ‪उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मुक्षीय माऽमृतात् Please post a pic of yours with folded hands and join the campaign #GlobalPrayers4SSR today. #CBIForSSR #Warriors4SSR #JusticeForSushant #Godiswithus