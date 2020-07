Sushant Singh सुसाइड केस में फैमिली फ्रेंड Nilotpal Mrinal ने Rhea पर लगे आरोपों का बताया सही, बिना बताए पैसे निकालने की कही बात

नई दिल्ली। महज 34 साल की उम्र में अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ( Sushant Singh Rajput ) ने खुदखुशी कर हैरान और परेशान कर दिया है। छोटे पर्दे और बड़े पर्दे पर सुशांत अपने बेहतरीन अदाकारी ( Sushant Singh Rajpujt know for his acting ) से अपना नाम बना चुके थे। ऐसे में सुशांत द्वारा उठाए गए सुसाइड करने जैसी बात लोगों के गले से उतर नहीं रही है। यही वजह है कि देहांत के डेढ़ महीने बाद सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड केस ( Sushant Singh Rajput Suicide case ) में एक के बाद एक कई बड़े खुलासे होते जा रहे हैं। साथ ही अब सुशांत का परिवार भी खुल कर सामने आ गया है। एक ओर जहां उन्होंने सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती ( FIR File against Rhea Chakraborty and her family ) और उनके परिवार के खिलाफ एफआईआर दर्जा करवा दी है। तो वहीं दूसरी ओर इस पूरे मामले में कई बड़ी हस्तियों की बयान भी दर्ज हो चुके हैं। इस बीच सुशांत सिंह के फैमिली फ्रेंड नीलोत्पल मृणाल ( Nilotpal Mrinal ) ने रिया पर लगे आरोपों का खुलासा किया है।

#Breaking | Sushant's family friend Nilotpal Mrinal tells TIMES NOW.



• Rs 15 crore was transferred without permission.



• Rhea kept Sushant away from his family.



• Family never registered a case with the Mumbai Police. | #JusticeForSushant pic.twitter.com/9PWBg38HAA — TIMES NOW (@TimesNow) July 30, 2020

न्यूज़ चैनल टाइम्स नाउ को दिए एक इंटरव्यू में नीलोत्पल मृणाल ( Nilotpal Mrinal ) ने रिया चक्रवर्ती (All the allegations on Reha are true ) पर लगे सभी आरोपों को सही बताया है, लेकिन साथ ही उन्होंने भी कहा कि यदि कोई सबूत नहीं मिलता है तो पुलिस भी एफआईआर दर्ज नहीं ( Police will not register an FIR if evidence is not found ) करेगी। क्योंकि सुशांत के पिता केके सिंह ने एफआईआर पटना ( KK Singh file FIR in patna ) में दर्ज कराई मुंबई में नहीं। जिसके लिए रिया को हर हाल में पटना ही आना होगा। नीलोप्पल ने रिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि 'पहले जब रिया ने खुद ही सुशांत की मौत ( Rhea wrote post for sushant CBI inquiry ) के लिए सीबीआई जांच की मांग की थी। तो अब वह पटना पुलिस को मुंबई पुलिस से ही इन्वेस्टिगेशन करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट क्यों जा रही हैं? उन्होंने रिया पर सुशांत की इजाजत के बिना अकाउंट से पैसे ( Rhea Withdraw money without permission ) निकालने की बात भी कही है।'

सुशांत सिंह राजूपत सुसाइड केस ( Sushant Singh Rajput's Father ) में उनके पिता केके सिंह ( KK Singh Hire lawyer for case ) ने एक वकील भी कर लिया है। जोकि उनके एक फैमिली वकील ( Sushant family lawyer ) हैं। वकील विकास सिंह ( Lawyer Vikas Singh ) ने इस पूरे मामले को लेकर कई और नए बड़े खुलासे किए हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा है कि 'सुशांत के परिवार वालों ने 25 फरवरी को ही बांद्रा पुलिस ( Sushant family already informed bandra police ) इस बात की सूचना दे दी थी कि सुशांत अच्छी कंपनी के बीच ( Sushant was not in good company ) नहीं है। यानी कि वह अच्छे लोगों के बीच नहीं है। उनके साथ कभी कोई अनहोनी ना हो जाए। वहीं आज सुप्रीम कोर्ट ( Supreme court refused CBI inquiry ) भी सुशांत सिंह राजपूत की सीबीआई जांच की अपील को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि पुलिस को उनका काम कर लेने दीजिए।