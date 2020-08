Sushant के फैमिली लॉयर का दावा: पोस्टमार्टम रिपोर्ट से दिवंगत एक्टर की मौत का समय गायब है, बताया अहम पहलू

नई दिल्ली | सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) के पिता केके सिंह के वकील ने अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट (Postmortem report) को लेकर एक बड़ा सवाल उठाया है। सुशांत केस में मुंबई पुलिस (Mumbai Police) पहले ही सवालों के घेरे में है। बिहार पुलिस के साथ असहयोग करने से लेकर सीबीआई टीम को सुशांत के जरूरी दस्तावेज ना देने तक लगातार कई तरह के सवाल खड़े होते रहे हैं। वहीं अब केके सिंह के वकील विकास सिंह (Sushant family lawyer Vikas Singh) का एक चौंकाने वाला बयान सामने आया है। जिसमें वो कह रहे हैं कि दिवंगत एक्टर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उनकी मृत्यु का समय नहीं लिखा गया (Sushant death time not mention in postmortem report) है। उन्होंने इस बात का दावा किया है कि सुशांत की मौत का वक्त रिपोर्ट में नहीं मेंशन है।

विकास सिंह कहते हैं कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट मैंने देखी है उसमें मौत का समय नहीं लिखा गया है जो बहुत अहम पहलू होता (Death time is important factor in postmortem report) है। उससे ये पता चलता कि सुशांत को मारने के बाद फांसी पर लटकाया गया या फिर फांसी लगने की वजह से उसी वक्त उसकी मौत हुई। गौरतलब हो कि मुंबई के कूपर अस्पताल (Cooper hospital) में सुशांत का पोस्टमार्टम किया गया था। जिसके बाद मुंबई पुलिस की तरफ से जानकारी दी गई थी कि सुशांत की मौत फांसी लगाने से हुई है।

वहीं बिहार पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट को गुरुवार को अपने लिखित नोट में ये भी बताया था कि मुंबई पुलिस ने सुशांत की मौत के बाद कोई एफआईआर दर्ज नहीं की थी (Mumbai Police did not filed FIR of Sushant case) ना ही पटना पुलिस को छानबीन में मदद करती दिखाई दी। जिसका कारण पॉलिटिकल पार्टी का प्रेशर बताया गया।

बता दें कि सुशांत केस में सीबीआई ने भी अपनी जांच शुरू कर (CBI investigation begins in Sushant case) दी है। सीबीआई की टीम ने सुशांत के बैंक अकाउंट डिटेल्स पर गौर करना शुरू (Sushant bank account details) किया है। ईडी भी अपन छानबीन में कई अहम खुलासे कर रही है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ये जानने की कोशिशों में ईडी लगी हुई है कि सुशांत के अकाउंट से रिया चक्रवर्ती (Rhea Chakraborty) ने पैसे निकाले थे या नहीं। और इसके पीछे का असल मकसद भी तलाशने की कोशिश की जा रही है। सुशांत के पिता ने रिया चक्रवर्ती समेत 6 अन्य के खिलाफ पटना में एफआईआर करवाई थी।