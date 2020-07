Sushant Singh Rajput के फैन के ट्वीट पर बोली Simi Grewal- मुझे जो दवाइयां दी गई वो डिप्रेशन की तरफ लेकर गई थी

नई दिल्ली | बॉलीवुड की सीनियर एक्टर सिमी गरेवाल (Simi Grewal) सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और अपनी बात को बेबाकी से रखती हैं। कुछ दिनों पहले उन्होंने कंगना रनौत की तारीफ (Simi Grewal praised Kangana Ranaut) करते हुए बॉलीवुड को लेकर चल रही नेपोटिज्म की बहस पर अपना अनुभव भी (Nepotism debate) साझा किया था। उन्होंने बताया था कि उनका करियर भी किसी पावरफुल इंसान ने बर्बाद करने की (Powerful people tried to destroy Simi Grewal career) कोशिश की थी। लेकिन तब वो उतनी हिम्मत नहीं दिखा पाई जितनी कंगना में है। अब सिमी ने सुशांत सिंह राजपूत के मानसिक इलाज से जुड़ी हुई बातों पर एक ट्वीट (Simi Grewal tweet) किया है। उन्होंने बताया है कि कैसे दवाईयां इंसान के दिमाग के साथ खेल सकती हैं।

Rhea Chakraborty's father is a https://t.co/XbWXZAQBBM it was easy for her to get the fake pills and prescription....Depression theory will no more work.@Rheachakraborty you think public are fool?????#SushantRheaTwist #Dhara302forSSRCulprits pic.twitter.com/0rekd0fH9U — #SushantInOurHeartsForever (@AnjaliT41374448) July 29, 2020

दरअसल, सुशांत के एक फैन ने ट्वीट कर रिया चक्रवर्ती (Rhea Chakraborty) के पिता के डॉक्टर होने पर सवाल उठाया है। यूजर के मुताबिक रिया के पिता का डॉक्टर होना उसके लिए सुशांत को गलत दवाईयां देना बहुत आसान (User tweet on Rhea Chakraborty father profession) कर देता है। जिसके जवाब में सिमी ने हैरान करने वाली बात बताई। सिमी ने बताया कि एक वक्त था जब उन्हें भी कुछ ऐसी दवाइयां दे दी गई थी जो उन्हें डिप्रेशन की तरफ लेकर गई (Simi had medication which lead to depression) और उनके दिमाग पर भी इसने असर किया।

I remember long back I was given a medication - it got me so dark & depressed that I would cry all the time. Chemicals create an imbalance - they can cure - but they can also harm and change your state of mind.. https://t.co/Own17eDx6D — Simi Garewal (@Simi_Garewal) July 29, 2020

सिमी गरेवाल ने अपने ट्विटर पर ट्वीट करते हुए लिखा- मुझे याद है लंबे समय पहले जब मुझे कुछ दवाइयां दी गई थी तो उसने मुझे इतना डिप्रेस कर दिया था और अंधेरे से घेर लिया था कि मैं हमेशा रोती रहती (Simi used t cry after medicine) थी। केमिकल्स असंतुलन पैदा करते हैं ये आपको ठीक कर सकते हैं लेकिन ये आपको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं और आपका दिमागी संतुलर पूरी तरह से बदल सकते (Simi says medicine can change state of mind) हैं।

गौरतलब हो कि सुशांत के पिता केके सिंह ने रिया चक्रवर्ती के खिलाफ एफआईआर दर्ज (FIR against Rhea Chakraborty) करवाते हुए अपनी कम्पलेन में जिक्र किया है कि उनके बेटे को जानबूझकर डॉक्टर्स को दिखाया था। रिया पर आरोप है कि वो सुशांत को मानसिक रूप से बीमार बताकर डॉक्टर्स के दिखाने लेकर गई थी। उन्होंने सुशांत की दवाइयों का इलाज चलाया और उन्हें ओवरडोज भी (Rhea gave overdoze of medicine to Sushant) दिया। परिवार का आरोप है कि सुशांत रिया से मिलने और मानसिक उपचार से पहले ठीक थे। साथ ही उन्होंने डॉक्टर्स के मिले होने पर भी संदेह जताया है।